أكرم حسني لفيتو: استنوني في رمضان 2024 وأتمنى العميل صفر يعجب الناس

أكرم حسني، تحدث الفنان أكرم حسني عن تجربته في فيلم العميل صفر، وذلك خلال العرض الخاص بالعمل المقام حاليا في أحد المولات الكبرى.

وقال أكرم في تصريح خاص لفيتو: “أنا بعتز بكل الناس اللي يتعاون معاهم وان شاء الله الفيلم يعجب الناس على قد ما تعبنا.. واستنوني في رمضان 2024”.

ووصل منذ قليل، الفنان منذر رياحنة والفنان شيكو والفنانة دينا إلى أحد المولات الكبرى بمنطقة ٦ أكتوبر لحضور العرض الخاص لفيلم “العميل صفر”.

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وقال منذر رياحنة على هامش العرض الخاص لفيلم العميل صفر: "أكرم حسني أحسن حد في الدنيا"، وسط حفاوة النجوم بصناع العمل.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، النجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

وتدور قصة الفيلم حول “صفر” حيث خطأ موظف الصحة عند كتابة اسمه ليصبح “صفر” بدلًا من “صقر”، وهو ما يجعله ينشأ وهو لديه إيمان بأنه سيصبح عميل سري هام، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى الشركات يتسبب في كوارث كبيرة، ليقوم بعدها بتكوين فريقه الأمني الخاص والعمل لحساب نفسه ويكون لديه مهمة جديدة وتحدي جديد بحماية وتأمين دوقة وابنتها أثناء زيارتهم لمصر، لينتج عن هذا الأمر العديد من المواقف الكوميدية والطريفة.

ويدخل الفيلم دور العرض في ظل وجود 8 أفلام أخرى، حيث سيواجه منافسة شرسة جدًا، خاصة أن تلك الأفلام لنجوم كبار وتحقق إيرادات كبيرة، على رأسها أفلام “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و“بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أفلام “البعبع” لأمير كرارة، “ع الزيرو” لمحمد رمضان، “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا، “مستر إكس” لأحمد فهمي، “تاج” لتامر حسني، وأخيرًا “مطرح مطروح” لمحمود حميدة.