تكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ البيع لتوفير المواد والسلع بأسعار مناسبة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات ومستودعات البوتاجاز والمخابز والمجازر وكافة منافذ البيع لتوفير المواد والسلع المختلفة بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين فضلًا عن التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة للتصدي لأي تعديات على حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع..

جاء ذلك بحضور ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط ونشأت اسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين ومحمد بشير مدير عام بالمكتب الفني للمحافظ.

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مواجهة ارتفاع الأسعار

وقد تناول اللقاء مناقشة وبحث الجهود المبذولة من مسئولي مديرية التموين بكافة قطاعاتها والإدارات التابعة لها والخطط الموضوعة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع كما استعرض ما تم توريده من محصول القمح وما تم تنفيذه من إجراءات متعلقة باستلام محصول القمح من المزارعين والتيسيرات والمحفزات التي تم منحها للمزارعين بالتنسيق مع مديرية الزراعة.

متابعة حركة الأسواق

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة القيام بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية على أن يكون هناك تدخل فوري لمواجهة حدوث نقص في أي سلعة مع مراعاة التنسيق مع الجهات المعنية موجهًا بالعمل على فتح مزيد من المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة بالمراكز والقرى لتوفير المواد الغذائية والخضار والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم فضلًا عن تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم من خلالها مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بالمراكز والقرى والنجوع.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة (2135858 / 088) و(2135727 / 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طوارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.