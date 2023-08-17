الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ البيع لتوفير المواد والسلع بأسعار مناسبة بأسيوط

لقاء محافظ أسيوط،
لقاء محافظ أسيوط، فيتو

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات ومستودعات البوتاجاز والمخابز والمجازر وكافة منافذ البيع لتوفير المواد والسلع المختلفة بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين فضلًا عن التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة للتصدي لأي تعديات على حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع..

جاء ذلك بحضور ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط ونشأت اسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين ومحمد بشير مدير عام بالمكتب الفني للمحافظ.

Advertisements

 

مواجهة ارتفاع الأسعار 

وقد تناول اللقاء مناقشة وبحث الجهود المبذولة من مسئولي مديرية التموين بكافة قطاعاتها والإدارات التابعة لها والخطط الموضوعة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع كما استعرض ما تم توريده من محصول القمح وما تم تنفيذه من إجراءات متعلقة باستلام محصول القمح من المزارعين والتيسيرات والمحفزات التي تم منحها للمزارعين بالتنسيق مع مديرية الزراعة.

 

متابعة حركة الأسواق 

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة القيام بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية على أن يكون هناك تدخل فوري لمواجهة حدوث نقص في أي سلعة مع مراعاة التنسيق مع الجهات المعنية موجهًا بالعمل على فتح مزيد من المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة بالمراكز والقرى لتوفير المواد الغذائية والخضار والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم فضلًا عن تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم من خلالها مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بالمراكز والقرى والنجوع.

 

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف لجان التفتيش على تطبيق منظومة التقنين بالمراكز والأحياء

محافظ أسيوط يشدد على الانتهاء من توصيل المرافق لـ 35 مشروع خدمات لتسليمها

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة (2135858 / 088) و(2135727 / 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طوارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

احتكار السلع أسيوط الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حماية المستهلك محافظ أسيوط

مواد متعلقة

مستشفيات جامعة أسيوط تنجح في إدخال تقنية حديثة لحقن أورام الكبد عن طريق الزراع

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف لجان التفتيش على تطبيق منظومة التقنين بالمراكز والأحياء

إزالة فورية لـ9 حالات تعدى على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط

حاسبات أسيوط تفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعات في مسابقة "صنع مصر"

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

التجديد لمحافظ البنك المركزي الأبرز، قرارات جمهورية قوية خلال ساعات

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم 17-8-2023

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023، مؤشرات المرحلة الثانية

اتحاد الغرف التجارية يشكل هيئة مكتبه، محمود وأبو العيون نائبان والفيومي أمين الصندوق

الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة باختيار أحمد مرتضى قائما بأعمال رئيس النادي

الأهلى، هل يفكر كولر في الاعتماد على ثنائى الفريق لحل الأزمة الهجومية؟

لقاء الخميسي توجه رسالة خاصة لجمهورها

Advertisements

منوعات

المزيد

برج كهرباء يطير في الهواء رغم ثقل وزنه بالصين

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

فتاة تشتري جميع علب الفول السوداني في الطائرة لسبب غريب

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

المزيد

خدمات

المزيد

حالة الطقس غدا الجمعة 18-8-2023 في مصر

إعلان هام لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة من وزارة الأوقاف

شروط التحويل لكلية الزراعة بجامعة عين شمس

فتح التسجيل لبرنامج ماجستير العلوم في هندسة الشبكات الكهربية الذكية بجامعة حلوان

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية