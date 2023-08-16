الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ أسيوط: إحلال وتجديد بعض مباني الكنائس بعد استيفاء كافة الاشتراطات

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آليات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها وفقًا للقانون الصادر بشان تنظيم بناء وترميم الكنائس مؤكدا أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030... جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أحمد عز مدير الشؤون الدينية بالمحافظة.


تناول اللقاء استعراض بعض الطلبات المقدمة من مسئولي الطوائف المسيحية بشأن إحلال وتجديد بعض مباني الكنائس والمباني الخدمية التي صدر لها قرارات هدم وإعادة بناء بعد استيفاء كافة الاشتراطات والإجراءات اللازمة قانونًا واستكمال اشتراطات الحماية المدنية فيها ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفيق الأوضاع.

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توفيق أوضاع الكنائس 

وأكد محافظ أسيوط على تطبيق كافة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها والمقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة وذلك في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن لافتا إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتقنين أوضاع المنشآت الكنسية والمباني التابعة لها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.

 

منظومة الحماية المدنية 

وأشار المحافظ إلى دعمه الكامل لتسهيل كافة الاجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وسرعة توفيق أوضاع الكنائس في إطار القوانين المنظمة لهذا الشأن لافتا إلى ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة لتقنين الأوضاع وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها والانتهاء من الملاحظات الفنية ومتابعة الإجراءات التنفيذية التي تم إتخاذها لمراجعة منظومة الحماية المدنية وقواعد السلامة.

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ووجه اللواء عصام سعد بضرورة التواصل بين مسئولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية ومراجعة وتوفير كافة وسائل الأمان والسلامة والحماية المدنية بالكنائس وتطبيق كافة الإشتراطات الخاصة ورفع كفاءة تأمين الكنائس القائمة وملحقاتها من أخطار الحريق للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الحماية المدنية والتخطيط العمراني ورؤساء المدن والإدارات الهندسية لإسراع الخطي في إجراءات الكنائس غير المستوفاة لبعض الشروط من أجل ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.

 

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