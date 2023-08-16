الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يشهد افتتاح الورشة التدريبية للصيادلة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فيتو

قام فريق من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة اليوم بقيادة الدكتور أحمد عادل مدير الجودة بمنطقة حلوان، والدكتورة شيماء فؤاد المشرف العام للإدارة العامة للصيدلة الإكلينيكية بالإدارة المركزية، بتطبيق السياسات ومعايير الاعتماد الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل جميع المنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة.

 

 وجاء ذلك تحت إشراف وحضور الدكتورة سهام الكحكي مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بالمديرية، وبناءً على تعليمات الدكتور  هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور  حمودة الجزار وكيل المديرية 

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وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يشهد افتتاح الورشة التدريبية للصيادلة 

 

وتم تدريب صيادلة البحيرة على مرحلتين بقاعة التدريب بالمديرية المرحلة الأولى ضمت مديري الإدارات الفنية بإدارة الصيدلة بالمديرية ومساعديهم ومفتشي الصيدلة بالمديرية والإدارات ورؤساء قسم الصيدلة بالإدارات صيادلة وحدات إدارة دمنهور في مركز صحة الأسرة بالأبعادية الجديدة بدمنهور وحدة صحة أسرة عزب نقرها بدمنهور.

صيادلة أبو حمص مركز تنمية وصحة أسرة بلقطر الغربية بأبو حمص وصيادلة وحدات إدارة حوش عيسى المركز الطبي الحضري ووحدة صحة أسرة الريكو ومركز تنمية وصحة أسرة القوني.

صيادلة وحدات إدارة وادي النطرون مركز تنمية وصحة أسرة كفر داوود وصيادلة وحدات إدارة شبراخيت وحدة صحة أسرة جويد ووحدة صحة أسرة اسمانيا ووحدة صحة أسرة الربدا والمرحلة الثانية ضمت الصيدلي الأول بالمستشفيات و٣ صيادلة من مساعديه.

وقام الدكتور هاني جميعة بافتتاح الورش التدريبية، بإيضاح مفهوم الجودة الحقيقي امتثالًا للحديث الشريف  ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا، أن يتقنه). وتحدث عن أهمية الجودة في حياتنا وكيفية تطبيقها قبل وأثناء وبعد صرف الأدوية للمرضى، وذلك للوصول إلى إرضاء المرضى وذويهم، وأكد أهمية الاستمرار في تطبيق الجودة بجميع المنشآت الصحية حتى نصبح جميعًا نتحدث بلغة واحدة وهي الجودة.

وقامت الدكتورة سهام الكحكي بالترحيب بالسادة الضيوف، وقدمت الشكر للدكتور هاني جميعة على دعمه الدائم للصيادلة، وأوضحت أن جميع الصيادلة الحاضرين لديهم الشغف والرغبة الحقيقية فى العمل لتحقيق حلم محافظة البحيرة بدخول منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع منشآتها الصحية.

ثم قام الدكتور أحمد عادل والدكتورة شيماء فؤاد  بشرح السياسات الخاصة بإدارة الدواء ومأمونيته  وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

حضر التدريب الدكتورة نهى سمير المشرف العام للدراسات والبحوث الصيدلية بالإدارة المركزية والدكتورة دعاء منير والدكتور أحمد عبد الفتاح صيادلة بإدارة الدراسات والبحوث الصيدلية والدكتورة سحر خميس نائب مدير عام الصيدلة بالمديرية.

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة البحيرة وكيل وزارة الصحة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الادارة العامة للصيدلة

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