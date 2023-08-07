الإثنين 07 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الفلبين تستدعي السفير الصيني احتجاجا على خراطيم المياه

رئيس الفلبين، فيتو
رئيس الفلبين، فيتو

استدعت مانيلا سفير بكين لديها، اليوم الإثنين، غداة اتهام الفلبين خفر السواحل الصيني بإطلاق خراطيم المياه على زوارق عائدة لها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفق ما أعلنه الرئيس فرديناند ماركوس.

وقال ماركوس للصحفيين إن "وزير خارجيتنا استدعى السفير هوانج اليوم وسلّمه مذكرة تتضمن صورا وفيديو بشأن ما جرى، ونحن ننتظر ردّهم".

واتهمت مانيلا بكين بإطلاق خراطيم المياه على زوارق لخفر سواحلها في بحر الصين الجنوبي، واصفة هذه الأفعال بأنها غير قانونية خطرة.

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من جهتها، أكدت الصين اتخاذ  الضوابط الضرورية  ضد السفن الفلبينية التي دخلت مياهها بشكل غير قانوني.

ووقع الحادث السبت عندما كانت زوارق مانيلا ترافق سفنا تحمل إمدادات لجنود فلبينيين متمركزين في جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من البحر، وتجاهلت قرارا صادرا عن محكمة دولية عام 2016 ينص على أن لا أساس قانونيا لمطالباتها هذه.

وأدان خفر السواحل الفلبينيون في بيان بشدّة  المناورات الخطرة  للقوات الصينية ضد زوارقهم.

ونددت وزارة الخارجية الأمريكية بالأفعال الصينية قائلة إنها نُفذت على يد خفر السواحل و"ميليشيا بحرية"، وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي.

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