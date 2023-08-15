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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

التحليل الفني، فيتو
التحليل الفني، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفعت مؤشرات البورصة ببداية تعاملات اليوم وقبل مرور أقل من ساعة من التداولات، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11 % عند مستوى 17.916.30 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56 % عند مستوى 3.655.49 نقطة. 

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التحليل الفني، فيتو 

تحليل المؤشر الرئيسي EGX 30

أغلق المؤشر بالجلسة السابقة على وتيرة إيجابية صاعدة حيث تداول المؤشر داخل نطاق ضيق أعلى مستوى الدعم الذي يكمن عند 17600 والذي يمثل مستوى إيقاف الخسائر، حيث كسر هذا المستوى لأسفل وسوف يؤهل الضغوطات البيعية بوتيرة أكثر حدة وهو الذي سيؤهل المؤشر على الانخفاض.

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التحليل الفنى، فيتو 

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

 أغلق المؤشر بالجلسة السابقة على وتيرة إيجابية حيث شهد المؤشر ارتدادا طفيفا ليغلق أدنى مستوى المقاومة الثانوي الذي يكمن عند 3600 وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقة المؤكد حيث يعيد النظرة الإيجابية من جديد للمؤشر.

مؤشرات، فيتو 

المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند المستوى 18000 نقطة

ومن جانبه قالت هدى المنشاوي خبير أسواق المال، لـ “ فيتو ”: إن  البورصة المصرية تشهد انتعاشة تلك الفترة كما  أن المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند المستوى 18000 نقطة متوقعة أن يتجاوزها المؤشر الفترة القادمة كما أن لديه دعم حول مستوى 17500 نقطة مشيرة إلى أن السوق في مرحلة الارتداد حاليا حيث أن العامل السلبي المؤثر عليها في الفترة السابقة هو التخوف من تقرير موديز واحتمالية تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.

 المؤشر الرئيسي عند مستوى دعم هام هو 17700 نقطة 

كما أن المؤشر الرئيسي عند مستوى دعم هام هو 17700 نقطة حيث أن المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم وهذا يدفعنا إلى مستوى 18200 والمتوقع الوصول لهذا المستوى خلال الشهر الحالي، كما أن أسعار الأسهم مازلت لم تعبر عن قيمتها الحقيقية خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه منذ 2016.

التحليل الفني، فيتو 

تداولات منتصف الأسبوع 

فى ثانى أيام التداول بالبورصة المصرية لهذا الأسبوع، ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الاثنين، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17897 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21714 نقطة.

 وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 7492 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5360 نقطة.

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