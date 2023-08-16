الأربعاء 16 أغسطس 2023
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حوادث

حبس مستريح العقارات بتهمة النصب على المواطنين فى الغربية

حبس،فيتو
حبس،فيتو

أمرت النيابة العامة بمحافظة الغربية بحبس مستريح العقارات 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح..

 

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ضبطت أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.
 

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من  4 أشخاص - مقيمون بمحافظة الغربية، بتضررهم من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم،  إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. 
 

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ (مليون وسبعة وثلاثون ألف جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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