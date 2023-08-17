الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

نادين نجيم تكشف حقيقة محاولة الاعتداء عليها ونقلها إلى المستشفى

نادين نجيم،فيتو
نادين نجيم،فيتو

أعربت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن استغرابها من تداول خبر يتعلق بتعرضها لمحاولة اعتداء من شخص مجهول الهوية في منطقة "فاريا" في أعالي قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان.

في هذا السياق، نشرت "نجيم" الشائعة عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت عليها: "حدا بعتلي هيدا الخبر، وكتار عم يتصلوا بي، أنا منيحة والله ما في شيْ، ما بعرف مين ورا هيك خبر، وشو الهدف منه، بس أنا كتير منيحة، الحمدلله مع أولادي عم بتعشَّى ورواق".

وتضمن الخبر أيضًا أن الفنانة اللبنانية شُوهدت وهي تبكي من الخوف والوجع، كما بدت علامات الذعر واضحة على وجهها، وزعم أنها كانت متواجدة أمام الشاليه الخاص بها، فتم نقلها إلى أحد المستشفيات بسبب نوبة الذعر التي تعرضت لها.

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تأتي هذه الشائعة بعد أيام قليلة من قيام "نجيم" بمهاجمة مواطنها شربل الأسمر، صاحب حساب "شربليتا"، بعدما اتهمته بفبركة خبر يتعلق بقضية خلافية بينها وبين زوجها السابق هادي الأسمر.

وكان "شربل" قد زعم عبر حسابه "شربليتا"، في (X – تويتر سابقًا) أن "نجيم" توجهت إلى المحكمة، أمس الجمعة، بصفة مدّعى عليها من قبل زوجها السابق، لإنهاء ما وصفه بـ"المهزلة التي تقترفها ضده على وسائل التواصل الاجتماعي".

كما اتهم "نجيم" بأنها "شنت على زوجها حربًا عبر حساباتها الخاصة، ومن خلال إحدى الصفحات التابعة لنضال الأحمدية التي دأبت على التشهير به علنًا".

وتابع شربل: "أما هو (هادي الأسمر)، فقد التزم الصمت، وطلب من نادين نسيب نجيم وقف هذه المهزلة من أجل أولادهما، لكنها رفضت كل محاولات زوجها السابق، ما اضطره لمقاضاتها في محكمة قصر عدل بعبدا".

واختتم حديثه: "هذا ما يفسّر تهجمها عليه بطريقة غير مباشرة عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام".

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الفنانة اللبنانية نادين نجيم التواصل الاجتماعي أحد المستشفيات نسيب نجيم نادين نسيب نجيم منطقة فاريا

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