تداول 8 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.

وكشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 531 شاحنة و118 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 176 شاحنة و29 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 355 شاحنة و89 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل، بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادر السفينتين بوسيدون أكسبريس والحرية.

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كما يشهد ميناء نويبع تداول 950 طن بضائع و200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين آيلة وسينا.

وشهد ميناء بورتوفيق بالأمس مغادرة السفينة درة جدة متجهة إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1375 راكبا بموانيها.

