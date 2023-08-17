الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تداول 8 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر،
موانئ البحر الاحمر، فيتو

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.

وكشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 531 شاحنة و118 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 176 شاحنة و29 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 355 شاحنة و89 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل، بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادر السفينتين بوسيدون أكسبريس والحرية.

Advertisements

كما يشهد ميناء نويبع تداول 950  طن بضائع و200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين آيلة وسينا.

وشهد ميناء بورتوفيق بالأمس مغادرة السفينة درة جدة متجهة إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1375 راكبا بموانيها.
 

قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، ضوابط تشغيل مواني الصيد

ضبط مبرمج للإتجار غير المشروع في تداول العملات الافتراضية بالإسكندرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هيئة موانئ البحر الاحمر تنمية البحيرات والثروة السمكية هيئة موانى البحر الاحمر قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية موانى البحر الاحمر موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع ميناء سفاجا

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية قوية خلال ساعات، محافظ البنك المركزي الأبرز

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023، مؤشرات المرحلة الثانية

نجيب ساويرس: محمد بن زايد حكيم العرب

235 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

تعرف على إيرادات فيلم العميل صفر لـ أكرم حسني

ننشر تفاصيل حديث أحمد مرتضى منصور وزيزو بشأن عرض الشباب السعودي

بعد عرض الشباب السعودي، هل ينتقل زيزو للأهلى؟

بصحبة شقيقه، أول صور للمتهم بقتل حماه في الوراق

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

فتاة تشتري جميع علب الفول السوداني في الطائرة لسبب غريب

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 17-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 17-8-2023

ثبات سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 في بداية التعاملات

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 17-8-2023

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية