الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي السبت المقبل

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية،فيتو

تنطلق أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بقسميها العلمي والأدبي السبت المقبل الموافق 19/8/2023، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني

وأوضح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني كما هو معمول به في الدور الأول، لأن هذه أخر وأهم مرحلة في تحديد مستقبل الطلاب، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر  أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، شدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب.

Advertisements

من جانبه بين الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الاستعداد والتجهيزات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بعد انتهاء أعمال الدور الأول مباشرة، واتخاذ جميع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات في شكلها الجديد كان لها دور كبير في القضاء على ظاهرة الغش، كما كان لالتزام الطلاب والملاحظين في الالتزام بالتعليمات دور في نجاح امتحانات الدور الأول.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

ومن جانبه أوضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن المستشارين المسؤوين عن الأسئلة بدأوا عملهم منذ بداية إعلان النتيجة وانتهوا من كتابتها وتم  الطباعة يوم الخميس 10/ 8/ 2023 وتم إرسال أوراق الأسئلة  يومي 11 و12  من الشهر الجاري إلى مراكز توزيع الأسئلة، مضيفا أنه استعدت المناطق استعدادا كاملا لعمال الامتحانات، وتم إرسال جميع خطابات الندب والملاحظة إلى جميع المناطق الأزهرية وعددها 11 ألف خطاب ندب خارجي و9 آلاف ندب داخلي ليكون عدد من يشارك في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 20 ألف على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

txt

برقم الجلوس، نتائج التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر البوابة الإلكترونية

txt

المنطقة الأزهرية بالقليوبية تستعد لامتحان الدور الثاني للشهادة الثانوية

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 امتحانات الثانوية الأزهرية

مواد متعلقة

المنطقة الأزهرية بالقليوبية تستعد لامتحان الدور الثاني للشهادة الثانوية

برقم الجلوس، نتائج التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر البوابة الإلكترونية

محافظ الإسماعيلية يُكرم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة (صور)

كل ما تريد معرفته عن شروط وقواعد التحويل من المعاهد الأزهرية للتربية والتعليم والعكس

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية قوية خلال ساعات، محافظ البنك المركزي الأبرز

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023، مؤشرات المرحلة الثانية

نجيب ساويرس: محمد بن زايد حكيم العرب

235 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

ننشر تفاصيل حديث أحمد مرتضى منصور وزيزو بشأن عرض الشباب السعودي

بعد عرض الشباب السعودي، هل ينتقل زيزو للأهلى؟

تعرف على إيرادات فيلم العميل صفر لـ أكرم حسني

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

فتاة تشتري جميع علب الفول السوداني في الطائرة لسبب غريب

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 17-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 17-8-2023

ثبات سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 في بداية التعاملات

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 17-8-2023

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية