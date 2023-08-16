المنطقة الأزهرية بالقليوبية تستعد لامتحان الدور الثاني للشهادة الثانوية

عقد اليوم الأربعاء الشيخ عبد الموجود دسوقي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الازهرية بمكتبه إجتماعًا برؤساء ومساعدي لجان الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني لمناقشة الإستعدادات النهائية لامتحان الدور الثاني للشهادة الثانوية، وذلك بحضور الدكتور محمد فخري المدير العام للعلوم الثقافية ومدير إدارة الامتحانات الدكتور أيمن السيسي، وتيسير السيد مدير الإدارة القانونية بالمنطقة والسيد خطاب القائم بعمل مدير أمن المنطقة.

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ناقش الإجتماع الاستعدادات النهائية لامتحان الشهادة الثانوية للدور الثاني حيث تم التأكيد على عدة نقاط أهمها:

- توفير الاجواء المناسبة داخل اللجان والحرص على توفير الهدوء التام.

- الالتزام بجميع التعليمات الواردة بكراسة التعليمات.

- عدم وجود اى تليفونات مع جميع المشتركين فى اعمال اللجنة ماعدا رئيس اللجنة.

- الحرص على التعامل مع الطلاب والطالبات بروح الأب والمعلم مع الالتزام التام بمنع الغش بجميع وسائلة والإلتزام بإتخاذ الأجراءات القانونية فى هذا الشأن.

- عدم تواجد أى شخص داخل اللجان من غير المكلفين باعمال الامتحانات أو المتابعة.

- الإنتهاء من جميع الأعمال التخضيرية فى الوقت المحدد لها.

- المحافظة التامة على سرية الإمتحانات وعدم فض المظاريف إلا في الوقت المحدد وبوجود اللجنة المشكلة لفض المظاريف.

- الإلتزام بالدقة فى جميع الأعمال وإتباع الإجراءات السليمة.

- الإلتزام بتوزيع الأعمال والتوقيع عليها.

- معالجة المشكلات الطارئة بحكمة وفطنة والرجوع الى غرفة عمليات المنطقة لتذليل أى عقبات.

- التعاون التام بين رئيس اللجنة ومساعديه والموجهين والمتابعين لتوفير الأجواء المناسبة.

هذا وقد أكد رئيس الإدارة المركزية توافر جميع احتاجات اللجنة من آلات تصوير أو كاشف معادن أو مظاريف وأوراق وخلافة.

كما أوضح أنه تم صدور التعليمات لجميع شيوخ المعاهد التى بها مقار لجان امتحانية ان تسخر كل إمكانيات المعهد تحت تصرف رئيس اللجنة.

من جهة أخرى تمت الإجابة على جميع التساؤلات التى طرحها رؤساء اللجان أو مساعديهم، وفى نهاية الأجتماع وجه الشيخ عبد الموجود دسوقي الشكر للجميع متمنيًا للجميع التوفيق، والسداد فى خدمة العلم وطلابه وأن تخرج امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بالصورة التى تليق بالأزهر وعلمائه وقياداته وطلابه.