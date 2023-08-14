برقم الجلوس، نتائج التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر البوابة الإلكترونية

أعلن الأزهر الشريف، نتيجة التظلمات على نتيجة الدور للثانوية الأزهرية 2023، عبر بوابته الإلكترونية.

رابط نتيجة تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية



وأتاح الأزهر الشريف، التعرف على نتيجة الطعون للطلاب الذين تقدموا بتظلمات برقم الجلوس، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وفتح الأزهر الشريف، في الأول من أغسطس الجاري باب تلقي التظلمات على نتيجة الشهادة الثانوية 2023، ولمدة شهر.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الخميس الماضي، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 46% أدبي، و59.34% علمي، بنسبة نجاح عامة 52.88%.

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ومن المُقرر أن يعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، عن تنسيق الأزهر وكليات المرحلة الأولى خلال مؤتمر صحفي قريبا، وذلك بعد عقدهم مؤتمرا صحفيا يوم الخميس الماضي تم الإعلان خلاله عن نسب النجاح بالثانوية الأزهرية بالثانوية الأزهرية الشعبة العلمية والشعبة الأدبية.

ويعتمد تنسيق الأزهر 2023 على نسب نجاح الثانوية الأزهرية حيث بلغت نسبة نجاح علمي 59.34% وأدبي 46%، إذ تبدأ المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات وبعدها يجهز كل طالب الأوراق المطلوبة وبطاقة الترشيح للتقدم إلى الكلية التي تظهر له من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للأزهر الشريف.

تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية

وفتح الأزهر الشريف، باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30/7/2023م، وستفعل منظومة التظلمات الإلكترونية بكافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يقدم الطالب الطعن بالمنطقة ويدفع الرسوم المقررة ويطلع على ورقة إجابته ونموذج إجابة المادة المتظلم فيها، ويبدي ملاحظاته ثم تظهر النتيجة إلكترونيا على بوابة الأزهر بعد خمسة عشر يوما من يوم التعارف، وأنه تبلغ قيمة رسوم الطعن على المادة الواحدة مائة جنيه، وتعلن نتيجة الطعون على بوابة الأزهر ويحق للطالب استرداد الرسوم التي دفعها في حال تعديل الدرجات لصالحه، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يثبت أنه أخطأ في حق أي طالب في التصحيح، مهنئا الناجحين ومتمنيا لهم دوام التفوق والتميز.



امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية



ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني، للقسم العلمي، يوم السبت الموافق 19 أغسطس، بأداء امتحان مادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية.

وتنتهي امتحانات القسم العلمي بالدور الثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية، يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس، بمادة الفيزياء.

كما تبدأ امتحانات الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، يوم السبت الموافق 19 أغسطس، بأداء الامتحان في مادتي الفقه والتوحيد.

وتنتهي امتحانات القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، يوم الاثنين 28 أغسطس، في مادة التاريخ.

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