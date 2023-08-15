تعرف على برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بهندسة حلوان بالتعاون مع اونينوتونو الإيطالية

أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان عن برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بنظام الساعات المعتمدة بالتعاون مع جامعة اونينوتونو الايطاليه، المقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

كلية الهندسة جامعة حلوان

أفاد الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان أن البرنامج يمنح الطالب درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والمعلومات من جامعة حلوان (مصر) بعد استكمال كل المقررات الخاصة بالدرجة العلمية، بعدد 160 ساعة معتمدة.



يهدف برنامج بكالوريوس هندسة الاتصالات والمعلومات إلى إعداد خريجين مزودين بالخبرات العلمية والعملية اللازمة التي تجعلهم قادرين على مواكبة التقدم السريع في مجال نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقدرة على الإبداع في تطوير هذه النظم بما يتيح لهم العمل في أكبر شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية على مستوى مصر والعالم.

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التعاون بين جامعة حلوان وجامعة اونينوتونو بإيطاليا

ويتميز البرنامج بكونه برنامج دولي معد بالتعاون بين جامعة حلوان وجامعة اونينوتونو بإيطاليا حيث تم انشائه عام 2006 ويمنح الخريجين شهادتين أحدهما من جامعة حلوان والأخرى من جامعة اونينوتونو بإيطاليا والمعتمدة من الاتحاد الأوروبي فى حالة طلبها من قبل الدارس، مما يمكنه من العمل في دول الاتحاد الأوربي مع العلم ان الجامعة الإيطالية لديها 257 اتفاقية تعاون مع جامعات أخرى على مستوى العالم.

وتم إعداد جميع المقررات الدراسية الخاصة بالبرنامج من قبل متخصصين على مستوى العالم بالإضافة إلى أساتذة جامعة حلوان، ويقوم الجانب الإيطالي بتوفير بعض المنح لطلاب البرنامج.

كما يتميز البرنامج بأنه يربط بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة ويمكن للطالب بسهولة تحديد التخصص الدقيق الذى يرغب فيه من بين هندسة الحاسبات والبرمجيات او الاتصالات والالكترونيات عن طريق اختيار مجموعة من المقررات الدراسية التخصصية التي يرغب بدراستها. كما يوفر البرنامج مناخ تعليمي متميز يضمن تحقيق أقصى استفادة للطالب، حيث انه يتم تقسيم الطلاب الى مجموعات صغيرة داخل قاعات المحاضرات والمعامل المجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة.

كليات الهندسة في مصر

وجدير بالذكر أنه متاح التسجيل بالبرنامج بمجرد القبول بأي كلية هندسة في مصر، وأيضا متاح التحويل للبرنامج من أي كلية هندسة.

ويتم إعفاء أي من الطلاب الثلاثين الأوائل في الثانوية العامة المصرية – تخصص رياضيات من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية (الخاص بدرجة البكالوريوس المصري) عند الالتحاق بالبرنامج خلال الفصل الدراسي التالي لالتحاقه، ويظل هذا الإعفاء ساريا طالما حصل الطالب على معدل تراكمي يساوى 3.6 أو أكثر بجانب إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من نسبة 50% من المصروفات الدراسية.

والمصاريف الدراسية للبرنامج تنافسية وتناسب كافة الفئات ويتم تخفيض المصروفات الدراسية بنسبة لا تزيد عن 25% لتشجيع المتفوقين.

يسمح بالقيد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة رياضيات، أو ما يعادلها، ممن تم توزيعهم على أى كلية هندسة على مستوى مصر عن طريق مكتب التنسيق.

يسمح بالقيد للطلاب المحولين من كليات أو معاهد أخرى طبقا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

يسمح بالقيد للطلاب المحولين من نظام الفصلين الدراسيين.