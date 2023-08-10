هندسة جامعة النيل الأهلية: خريجو البرنامج يتم تسجيلهم في نقابة المهندسين بمجرد تخرجهم

أكد الدكتور عمرو جويلي، مدير برنامج الهندسة الميكانيكية (MENG)، بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية، على أن خريجى البرنامج يتم تسجيلهم في نقابة المهندسين بمجرد تخرجهم، والبرنامج يضم شعبتين هما شعبة "هندسة الميكاترونيات" وشعبة "هندسة العلوم الحرارية والطاقة"، وجميع أعضاء هيئة التدريس في البرنامج خبرات عملية أكاديمية وبحثية متميزة وحاصلين على درجة الدكتوراة إما من أمريكا أو كندا أو إنجلترا أو الصين أو اليابان أو ألمانيا، وبالتالي يشكلون عدد من الخبرات البحثية العالمية المتنوعة مما يثري العملية التعليمية داخل البرنامج وتعود بالنفع على الطالب.

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وقال الدكتور عمرو جويلي، أن برنامج الهندسة الميكانيكية (MENG)، بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية، يعد من أهم البرامج الهندسية كون المعامل التى يتلقى فيها الطالب دراسته تعد من أحدث المعامل في العالم وتنقسم في إدارتها وتشغيلها إلى مجموعتين الاولى وهى مجموعة المعامل التعليمية وتكون تحت إدارة البرنامج مباشرة مثل معمل "الميكاترونيات" ومعمل "التحكم الحديث والطاقة المتجددة" وغيرهم.

والمجموعة الثانية هي مجموعة المعامل الصناعية وتقع تحت إدارة مركز FACT وهو مركز معتمد من شركة فيستو الألمانية ويتم تجديد اعتماده بصورة دورية، وهو أول مركز مرخص وحامل لشهادة الجودة من شركة فيستو العالمية على مستوى شمال أفريقيا، ويستخدم خبرة فيستو العالمية بما يلائم متطلبات الصناعة في مصر لتطوير الموارد البشرية تقنيا في مجال التحكم الآلي والميكاترونيات، ووجود مركز FACT يعطي للطالب فرصة التعامل مع المعدات الموجودة في الصناعة مباشرة، ويعطي الطالب ميزة نوعية أخرى منها تخرجه وهو يمتلك دبلومة معتمدة من شركة فسيتو، مما يفتح له مجالات عمل في عدد من الشركات والمصانع العالمية مثل "MTU Rolls Royce" وبالفعل التحقت بالعمل به بعد تخرجها مباشرة إحدى خريجات البرنامج.

هندسة جامعة النيل الأهلية: خريجوا البرنامج يتم تسجيلهم في نقابة المهندسين بمجرد تخرجهم

واشار الدكتور عمرو جويلي، أن برنامج الهندسة الميكانيكية (MENG)، يحقق طموح الطالب المهتم بالبحث العلمي وفي نفس الوقت اهتمامه بالجانب المهني وذلك من خلال مركز أبحاث النظم الهندسية الذكية (SESC) والذي يمنح الطالب فرصة تحويل افكاره إلى أبحاث علمية تؤهله تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس إلى نشر أبحاثه في مؤتمرات ومجلات دولية، وهنا يذكر أنه تم تكريم حوالي 25 طالب لنشرهم أبحاث علمية في مؤتمرات ومجلات دولية،.

وبالحديث عن مشاريع التخرج أشار رئيس برنامج الهندسة الميكانيكية (MENG)، أنها تعد أحد الركائز في تكوين شخصية المهندس، خاصة وأن مشروعات التخرج تتم تحت إشراف مباشر من أعضاء هيئة تدريس البرنامج، ويتلقى فيها الطلاب معلومات عن آلية وكيفية التقدم للحصول على دعم مالي من جهات خارج الجامعة، مما يمنح الطالب خبرة وتجربة مفيدة، ويتم اختيار موضوعات مشاريع التخرج بحيث تقوم بخدمة المجتمع الصناعي والمجتمع المحلى، ومثال على ذلك واحد من المشاريع وهو " تطوير أحد أفران الخزف بقرية تونس السياحية بمحافظة الفيوم " ومشروع آخر تم تكريمه من ضمن أفضل 10 مشاريع في معرض القاهرة الدولي للابتكار وهو "روبوت إطفاء حريق ذاتي القيادة" وغيرها من المشروعات.

في ذات السياق أشار الدكتور عمرو جويلي، إلى أهيمة الزيارات الميدانية والتدريب الميداني التي يقدمها البرنامج على مدار العام الدراسى وفيها يتعرض الطالب لمعايشة بيئة العمل حيث قام البرنامج بزيارة عدد من الشركات للمعايشة والمعاينة والتعرف عليها ومنها شركة القاهرة لتكرير البترول، ومحطة جبل الزيت للطاقة المتجددة، ومركز صيانة مرسيدس بنز بالشيخ زايد،‎‎ وشركة يونيفرسال للاجهزة الكهربائية وغيرها.

وكشف مدير برنامج الهندسة الميكانيكية (MENG)، بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية، عن برامج التبادل الطلابي التي يقدمها البرنامج مع جامعات أوروبية ويستطيع الطالب من خلالها قضاء فصل دراسي كامل في احدى الجامعات العالمية مثل جامعة Riga Technical University وكذلك جامعة University of Applied Sciences Upper Austria الموجودة في النمسا.

وكشف أيضًا عن قيام البرنامج بتأهيل الطالب في جوانب شخصيته من خلال توفير الحياة الطلابية الممتعة والمفيدة له وطموحه وشخصيته، ويتضح ذلك من خلال التعرف على شخصية مؤسسة اسرة "وصال" الطلابيه وهي واحدة من طالبات البرنامج، هذا بجانب نشاط الــ RPM club والتي يستطيع الطالب من خلاله المشاركة في مسابقات السيارات المحلية والدولية، وقيام طلاب البرنامج بالمشاركة في المسابقات العالمية حيث شارك أحد طلاب البرنامج في المسابقة الدولية (ROBOT CHALLENGE) ممثلا لمصر وفاز بالمركز الثامن عالميا. وتمت دعوته كواحد من أكثر 16 عضو مؤثر في مجتمع الروبوتات من قبل Coach Advisory Board التابعة لـ REC Foundation في الولايات المتحدة الأمريكية وتم دعوته إلى VEX Robotics World Championship في دالاس، كما شارك فريق من البرنامج في المسابقة (Global Hybrid-Electric Challenge - Egypt) التي عقدت في خليج سوما بالغردقة وحصلوا فيها على الكأس، ويتميز البرنامج بتنظيم تجمع سنوي لكل منتسبي البرنامج من الطلاب والأساتذة والمعيدين والإداريين لممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والتجمع السنوى على الإفطار.

وعن اللائحة الأكاديمية الجديدة التى يقدمها البرنامج والمقدمة حاليا للمجلس الأعلى للجامعات وهى في طريقها للاعتماد قال ان الطالب يستطيع التخرج من البرنامج في خلال 4 سنين فقط وهو يمتلك أدواته العلمية والبحثية والأكاديمية والشخصية، متمتعا بعدد من الــ soft skills التي تؤهله لسوق العمل سواء في المصانع والشركات او في مراكز الأبحاث او يبدأ شركته الخاصة وهنا اذكر مثاليين وهما شركة "متين تكنولوجى" وشركة "electron" والتي أسسها عدد من طلاب البرنامج بعد التخرج مباشرة. واللائحة الجديدة تتيح أيضا الحصول على تخصص فرعى في إدارة الأعمال مثلا بجانب التخصص الرئيسي في الهندسة الميكانيكية.