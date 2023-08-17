الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

ابتكارات الإسمعلاوية قبل مهرجان المانجو ( فيديو وصور)

الشيف أسامة فهمي
الشيف أسامة فهمي خلال تجهيزه، الجمبرى بالمانجا،فيتو

ابتكر الشيف أسامة فهمي، من ابناء محافظة الإسماعيلية، بالتزامن مع قرب انطلاق مهرجان المانجو عدة أصناف وأطباق يستخدم فيها ثمار المانجو منها بيتزا بالمانجو، ومسقعة بالجمبرى والمانجو، وجمبري بالمانجو.

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استخدام ثمار المانجو في العديد من الأطباق 

ومن جانبه أكد الشيف أسامة فهمي، في تصريحات خاصة ل"فيتو" إن ثمار المانجو يمكن استخدامها كمكون أساسي في بعض الأطباق والأصناف، مثل بعض الأطباق التى يستخدم فيها ثمار فاكهة مختلفة مثل ثمار الأناناس.  

الشيف أسامة فهمي خلال تجهيزه، الجمبرى بالمانجا
الشيف أسامة فهمي خلال تجهيزه، الجمبرى بالمانجا

وأضاف:" يطلق على تلك النوعية من الأطباق "حلو وحادق".  

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إقبال على وجبات المانجو 

ولفت إلى أن الأطباق التي تم استخدام المانجو فيها نالت قبولا من العديد من الأشخاص من عشاق المانجو بخاصة المانجو الاسماعلاوي. 
 

الشيف أسامة فهمي خلال تجهيزه، الجمبرى بالمانجا
الشيف أسامة فهمي خلال تجهيزه، الجمبرى بالمانجا

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان المانجو في محافظة الإسماعيلية، عن برنامج المهرجان في نسخته الثانية، والذى ينطلق بعد عدة أيام. 

 

بدء المهرجان 

و يبدأ المهرجان في تمام الساعة 5 عصر غد الجمعة الموافق ال 18 أغسطس الجاري لعام 2023 بموكب ترفيهي من أمام مبني محافظة الاسماعيلية، بشارع محمد علي.  

 

فقرات استعراضية وغنائية 

تنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية ومجموعات الدراجات الهوائية ومجموعات الاسكيت والفنانين والمشاهير أتوا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الاسماعيلية بشكل خاص، وينتهي الموكب في تمام الساعه السادسة مساء.  

الشيف أسامة فهمي خلال تجهيزه، الجمبرى بالمانجا
الشيف أسامة فهمي خلال تجهيزه، الجمبرى بالمانجا

احتفالات المناطق المفتوحة 

و تبدا الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام الساعه ١٢ صباحًا.

تقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري يقتصر دخوله علي الرعاه والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجالس التصديرية والمصدرين.  

الشيف أسامة فهمي خلال تجهيزه، الجمبرى بالمانجا
الشيف أسامة فهمي خلال تجهيزه، الجمبرى بالمانجا

كما يوجد منافذ بيع مانجو الي المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد ايضًا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع المأكولات والمشروبات المياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة. 
 

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