الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

السوبر الأوروبي، مانشستر سيتي يحصد رابع ألقابه في 2023

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

السوبر الأوروبي، توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس السوبر الأوروبي للموسم الحالي 2023/2024، بعد الفوز على إشبيلية الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب "كارايسكاكيس" باليونان.

ويعد هذا اللقب هو الرابع لفريق مانشستر سيتي في عام 2023، بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وحسم مانشستر سيتي اللقب بعد الفوز بنتيجة (5-4)، على حساب إشبيلية في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

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وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة مانشستر سيتي إمام إشبيلية في مباراة كأس السوبر الأوروبي، على ملعب "كارايسكاكيس" باليونان.

وسجل كول بالمر لاعب مانشستر سيتي هدف التعادل لفريقه في شباك إشبيلية بالدقيقة 63، من عمر المباراة المقامة بينهما في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وكان يوسف النصيري لاعب إشبيلية قد سجل الهدف الأول لفريقه في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 25.

ودخل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا مواجهة إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي، بتشكيل مكون من:

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة إشبيلية

إيدرسون - أكي - جفارديول - أكانجي - ووكر- رودري - كوفاسيتش - فودين - بالمر- جريليش- هالاند.

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تشكيل إشبيلية المتوقع أمام مانشستر سيتي

بونو - أكونيا - جوديل - بادي - نافاس - فرناندو - راكيتيتش - لاميلا - سوسو - أوكامبوس - النصيري.

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قائمة مانشستر سيتي لمواجهة إشبيلية

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قائمة فريقه التي ستخوض نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية، الأربعاء، على إستاد جورجيوس كارايسكاكيس.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي غياب الثلاثي البلجيكي كيفين دي بروين، والبرتغالي برناردو سيلفا ومواطنه روبن دياز.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالتالي:

كايل ووكر، كالفين فيليبس، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، جاك جريليش، إيمريك لابورت، رودريجو، ستيفان أورتيجا مورينو، جوليان ألفاريز، سيرجيو جوميز، جوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، إيدرسون، ماكسيمو بيروني، فيل فودين، أوسكار بوب، كول بالمر، ريكو لويس، جيمس ماكاتي.

 

وغاب البرازيلي فرناندو ريجيس لاعب وسط إشبيلية، عن مواجهة كأس السوبر الأوروبي، أمام مانشستر سيتي، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الأخيرة.

وحسبما أفاد النادي الإسباني في بيان، فإن إشبيلية يعاني من عدوى فيروسية والتهاب بالمعدة والأمعاء.

وأوضح النادي أنه رغم إمكانية سفر اللاعب إلى العاصمة اليونانية أثينا التي تستضيف المواجهة، فإن وجوده في المباراة أمر مستبعد عمليًّا.

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