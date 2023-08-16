الخميس 17 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الصين تطالب أمريكا برفع الرسوم الجمركية عن منتجات الصلب والألومنيوم

علم الصين وأمريكا،فيتو
علم الصين وأمريكا،فيتو

طالبت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، بأن ترفع الولايات المتحدة على الفور الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم الصينية.

جاءت تعليقات الوزارة ردا على لجنة لتسوية المنازعات تابعة لمنظمة التجارة العالمية، بعدما خلصت إلى أن الصين تفرض رسوما إضافية على بعض الواردات من الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن الصين علمت بما توصلت له لجنة منظمة التجارة العالمية وتدرس تقريرها، مضيفة أن السبب الأساسي يكمن في "السلوك الأحادي والحمائي" للجانب الأمريكي.

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وتابعت قائلة: "الإجراءات المضادة التي اتخذها الجانب الصيني وفقا للقانون هي خطوة مشروعة لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.

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