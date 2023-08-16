الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

وزيرة الخزانة الأمريكية تعلق على تناولها فطر الهلوسة في الصين

وزيرة الخزانة الامريكية،
وزيرة الخزانة الامريكية، فيتو

كشفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أنها تناولت دون قصد طبقًا يحتوي «الفطر السحري»، المعروف بأنه يسبب الهلوسة، خلال زيارتها لبكين في يوليو الماضي.

 

وقالت يلين في حديث مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية: «ذهبت إلى مطعم مع مجموعة كبيرة من الناس، والشخص الذي رتَّب عشاءنا طلب لنا بعض الأطعمة التي كان من ضمنها طبق فطر شهيّ، لم أكن على دراية بأن له خصائص مهلوسة. علمت ذلك لاحقًا».

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية: «لم يتأثر أيٌّ منا بعد تناول هذا الفطر. وقد قرأت أنه إن كان مطبوخًا بطريقة جيدة، وأنا متأكدة أنه كان كذلك في هذا المطعم الممتاز، فلن يتسبب في أي هلوسة».

Advertisements

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها يلين للصين في شهر يوليو، استغرقت 4 أيام.

ووصفت يلين الزيارة بالناجحة، موضحةً أن الولايات المتحدة والصين «تباعدتا» بسبب حالات سوء التفاهم بينهما. وأشارت إلى أن هناك رغبة مشتركة لدى الصين والولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار في العلاقات بينهما، وأيضًا التعامل بشكل بنّاء مع المشكلات التي تعترض هذه العلاقات.

حقيقة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية فطرا سحريا يسبب الهلوسة خلال زيارتها للصين (صور)

للمرة الثانية في 3 أشهر، الصين تخفض أسعار الفائدة وسط نمو الناتج الصناعي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين فطر الهلوسة

مواد متعلقة

أسعار الفائدة، الصين تلجأ إلى التخفيض وروسيا تتجه إلى الزيادة وترقب أمريكي

حقيقة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية فطرا سحريا يسبب الهلوسة خلال زيارتها للصين (صور)

الموت الأسود يرعب العالم بعد ظهوره في الصين.. خبراء يحذرون من خطورة الطاعون.. ومنظمة الصحة العالمية تصفه بالقاتل

كنز الصين العظيم.. بكين تسيطر على منجم الجينات البشرية.. وأمريكا تتخوف من صراع علمي يهدد التركيبة الوراثية لسكان الكوكب (صور)

الأكثر قراءة

التموين تحدد فئتين فقط للاستبعاد من أصحاب البطاقات التموينية

3 أسباب تجبر إدارة الزمالك على بيع زيزو لـ الشباب السعودي

حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في المدارس

أول ظهور لنجلي عادل إمام بعد تصريحات مادلين طبر المسيئة لأسرة الزعيم (فيديو)

السعودية تعدم شابا أمريكيا من أصول مصرية بعد قتل والده في المملكة

الأهلي يسدد القسط الثاني لـ ميتلاند الدنماركي في صفقة انتقال إمام عاشور

بقرار جمهوري، إنشاء 3 كليات جديدة في جامعة بنها الأهلية

تأكيدا لانفراد فيتو، انضمام طبيب الأهلي السابق إلى نادي فيوتشر

Advertisements

منوعات

المزيد

وزيرة الخزانة الأمريكية تعلق على تناولها فطر الهلوسة في الصين

ألمانيا توافق على مشروع قانون يبيح زراعة واستخدام الماريجوانا

مطعم برجر شهير في الهند يتخلي عن شرائح الطماطم لهذا السبب

طبق الكنافة يثير جدلًا واسعا في الأردن، اعرف السبب وعلاقة ذلك بنتائج الثانوية العامة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-8-2023 في نهاية التعاملات

طقس الغد، تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

25 سببا تدفعك للتصدق، وأفضل أنواع الصدقات

تفسير حلم الكنافة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات والأزمات المالية

25 دعاء لقضاء الحاجة لا غنى عنها لكل إنسان

المزيد
الجريدة الرسمية