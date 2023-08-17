سعاد الديب عن إلغاء بعض الشركات لتعاقداتها مع المواطنين: العقد شريعة المتعاقدين

قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن ما يحدث من قبل بعض المطورين العقاريين باستغلال بعض الثغرات وعدم الالتزام بتعاقداتها مع المواطنين وفسخ التعاقد لإعادة طرح الوحدة العقارية للبيع بأسعار أعلى من المتفق عليها لا يمكن وصفه إلا "بالاستهبال" نظرًا الأسعار المبالغ فيها بالأخص في المدن الجديدة.

وأضافت، أن ما يحدث حاليًا ما هو إلا نتاج من سوق قائم على الطمع فبرغم الارتفاعات التي شهدها قطاع التشييد والبناء فإنه أقل بكثير من الأسعار التي تطرح بها الوحدات.

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وأكدت “الديب”، أن المستهلك العقاري لا يقع تحت سلطات حماية المستهلك وإنما المسألة قانونية بحتة، مكررة أن "العقد شريعة المتعاقدين".

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الممارسات والتلاعب فى العقود من بعض الشركات العقارية، واتجهت بعض الشركات العقارية لاستغلال بعض الثغرات فى تعاقدات عملائها وسحب وإلغاء تخصيص شقق بعض المواطنين بالرغم من مرور سنوات على التعاقد بهدف استغلال تلك الشركات فروق الأسعار الحالية وإعادة طرح الشقق مرة أخرى بالأسعار الجديدة، بالإضافة لعدم التزام الشركات بمواعيد ومواصفات تسليم الشقق أو عدم التنفيذ المشروع.

وأصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء واقعة داخل كردون أجهزة تنمية (جزيرة الوراق - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - العبور - السادات).

وأكد الوزير ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها 31 متغيرا بنائيا، والمتمثلة في أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص، وكذا مخالفات البناء المقامة من شركة لصناعة السيارات على قطعة أرض بالحي الصناعي (ب، ج) بمدينة العبور، والمتمثلة في بناء ورش بمساحة نحو 57504 م2 بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، ومخالفات البناء المقامة من شركة على قطعة أرض مقام عليها مدرسة بمشروع دار مصر بالمنطقة السكنية 17 بمدينة السادات، والمتمثلة في إنشاء حمام سباحة متداخل بالردود يعلوه مظلة "هيكل معدني" وغرفة كهرباء وكرفان معدني ومظلة معدنية أعلى الملعب، بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة، ومخالفة البناء المقامة بقرية سياحية بالساحل الشمالي الغربي بحري الطريق الساحلي إسكندرية / مطروح، والمتمثلة في بناء 5 محال كاملة التشطيب بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.