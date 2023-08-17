الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

سعاد الديب عن إلغاء بعض الشركات لتعاقداتها مع المواطنين: العقد شريعة المتعاقدين

عقارات، فيتو
عقارات، فيتو

قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن ما يحدث من قبل بعض المطورين العقاريين باستغلال بعض الثغرات وعدم الالتزام بتعاقداتها مع المواطنين وفسخ التعاقد لإعادة طرح الوحدة العقارية للبيع بأسعار أعلى من المتفق عليها لا يمكن وصفه إلا "بالاستهبال" نظرًا الأسعار المبالغ فيها بالأخص في المدن الجديدة.

 

وأضافت، أن ما يحدث حاليًا ما هو إلا نتاج من سوق قائم على الطمع فبرغم الارتفاعات التي شهدها قطاع التشييد والبناء فإنه أقل بكثير من الأسعار التي تطرح بها الوحدات.

 

Advertisements

وأكدت “الديب”، أن المستهلك العقاري لا يقع تحت سلطات حماية المستهلك وإنما المسألة قانونية بحتة، مكررة أن "العقد شريعة المتعاقدين".

 

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الممارسات والتلاعب فى العقود من بعض الشركات العقارية، واتجهت بعض الشركات العقارية لاستغلال بعض الثغرات فى تعاقدات عملائها وسحب وإلغاء تخصيص شقق بعض المواطنين بالرغم من مرور سنوات على التعاقد بهدف استغلال تلك الشركات فروق الأسعار الحالية وإعادة طرح الشقق مرة أخرى بالأسعار الجديدة، بالإضافة لعدم التزام الشركات بمواعيد ومواصفات تسليم الشقق أو عدم التنفيذ المشروع.

وأصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء واقعة داخل كردون أجهزة تنمية (جزيرة الوراق - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - العبور - السادات).

وأكد الوزير ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها 31 متغيرا بنائيا، والمتمثلة في أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص، وكذا مخالفات البناء المقامة من شركة لصناعة السيارات على قطعة أرض بالحي الصناعي (ب، ج) بمدينة العبور، والمتمثلة في بناء ورش بمساحة نحو 57504 م2 بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، ومخالفات البناء المقامة من شركة على قطعة أرض مقام عليها مدرسة بمشروع دار مصر بالمنطقة السكنية 17 بمدينة السادات، والمتمثلة في إنشاء حمام سباحة متداخل بالردود يعلوه مظلة "هيكل معدني" وغرفة كهرباء وكرفان معدني ومظلة معدنية أعلى الملعب، بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة، ومخالفة البناء المقامة بقرية سياحية بالساحل الشمالي الغربي بحري الطريق الساحلي إسكندرية / مطروح، والمتمثلة في بناء 5 محال كاملة التشطيب بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الدكتور عاصم الجزار الساحل الشمالي الغربي جمعيات حماية المستهلك جزيرة الوراق

الأكثر قراءة

رغم العرض المالي الجيد، كولر يرفض بشكل قاطع انتقال هذا اللاعب للدوري القطري

صورة أثارت الجدل، زيزو يوقع للشباب السعودي في أحد المطاعم رغم نفي مرتضى منصور

الضحايا بالآلاف، عالم زلازل يحذر من زلزال مدمر في إسطنبول

6 أنواع من الخضراوات تحمي من التهابات الرئة وتدعم صحة الجهاز التنفسي

علي الحجار: أغانيَّ أصبحت تراث وبقالي 50 سنة بغني (فيديو)

لأول مرة بدائل الحبس الاحتياطي والإعلان الإلكتروني، أبرز تعديلات الإجراءات الجنائية

محمد جاب الله: المؤشر الرئيسى تخطى الـ 18050 نقطة ونستهدف مستوى تاريخى خلال أيام

محافظ الجيزة يكرم اليوم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

Advertisements

منوعات

المزيد

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

وزيرة الخزانة الأمريكية تعلق على تناولها فطر الهلوسة في الصين

ألمانيا توافق على مشروع قانون يبيح زراعة واستخدام الماريجوانا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 16-8-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-8-2023 في نهاية التعاملات

طقس الغد، تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

متى تطلب المرأة الطلاق وفقا للشرع؟ سعاد صالح تجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية