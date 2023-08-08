الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

22 لاعبا في قائمة المقاولون العرب الأولى استعدادا للموسم الجديد

شوقي غريب المدير
شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون

المقاولون العرب، بدأ الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب في إجراء الفحوصات الطبية والقياسات البدنية للاعبين حتى نهاية الأسبوع الحالي على أن يكون المران الأول للفريق في الثالثة عصر السبت القادم.


وكان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب استقر على قائمة تضم ٢٢ لاعبا للتسجيل كقائمة أولى حسب المواعيد التي حددها اتحاد الكرة.


كما استقر الجهاز الفني على تصعيد أربعة ناشئين للتدريب مع الفريق الأول.

 22 لاعبا في قائمة المقاولون العرب الأولى استعدادا للموسم الجديد، فيتو 

وجاءت قائمة المقاولون كاملة كالتالي: 

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قائمة المقاولون 

1- محمود أبوالسعود

2- أحمد عربي 

3- محمد سالم 

4- أمير عابد 

5- محمد مجلي 

6- عبدالرحمن خالد جبنة 

7- أحمد الشيمي 

8- يوسف الجوهري 

9- أحمد عيد تمساح 

10- محمد شوقي غريب 

11- عمر فتحي سافيولا 

12- أحمد علاء الدين 

13- لؤي وائل

14- يوسف مجدي عبدالغني 

15- فاروقا نور الدين 

16- امادو أنياص 

17- جون أوكلي 

18- جوزيف أوشايا 

19- محمد هاني تريكا 

20- محمد أحمد سيحا 

21- الحبيب أحمد حسن 

22- أحمد أبوعجيلة 

23- عمر فايد مواليد 2003 

24- يوسف حمدي مواليد 2003 

25- مهند أحمد مواليد مواليد 2005 

26- محمد عبدالناصر مواليد 2006 

 


وكان فريق المقاولون العرب قد أنهى الموسم الماضي في المركز السابع برصيد ٤٤ نقطة ويأمل الجهاز الفني في تحسين ترتيب الفريق في الجدول ضمن مشروع بناء فريق يضم مزيجا من الشباب وأصحاب الخبرة من أجل المنافسة على احتلال المراكز المتقدمه وضخ لاعبين مميزين للمنتخبات الوطنية.


وكانت الفترة الماضية قد شهدت اجتماعات للكابتن شوقي غريب مع المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة تم خلالها الاتفاق على كافة الأمور التي تخص الفريق واللاعبين ومتطلبات الفريق للموسم القادم.

وقاد الكابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، ذئاب الجبل رسميا في عدد 39 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز منذ توليه المسئولية أغسطس 2022.

 

وقاد شوقي غريب المقاولون فعليا في 5 مباريات في نهاية الموسم الماضي 2021-2022 ونجح في الابقاء علي المقاولون في الدوري المصري بعدما حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

 

مشوار المقاولون مع شوقي غريب في الدوري المصري 


وبصفة عامة قاد شوقي غريب المقاولون في عدد 39 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حقق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 18 مباراة وخسر 8 مباريات، وأحرز لاعبوه 43 هدفا ودخل مرماهم 34 هدفا

 

مباريات المقاولون في الدوري مع شوقي غريب موسم 2021-2022
 

1- المقاولون ضد الجونة 0-0 "الجولة الـ 30

2- مصر المقاصة ضد المقاولون 0-3

3- المقاولون ضد فاركو 2-0

4- الاتحاد السكندري ضد المقاولون 0-1

5- المقاولون ضد المصري 2-1

 


مشوار المقاولون العرب في الدوري المصري 2022-2023

وخاض المقاولون 34 مباراة في الدوري المصري حقق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 17 مباراة وخسر 8 مباريات، وأحرز لاعبوه 35 هدفا ودخل مرماهم 33 هدفا، وجمع ذئاب الجبل 44 نقطة لينهي مشواره بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023.

 

مباريات المقاولون موسم 2022-2023 في الدوري المصري

 

1- المقاولون ضد غزل المحلة  1-1

2- فيوتشر ضد المقاولون 0-0

3- المقاولون ضد فاركو 0-0

4- المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا 2-1

5- بيراميدز ضد المقاولون 2-0

6- سموحة ضد المقاولون 0-0

7- المقاولون ضد إنبي 3-2

8- المصري ضد المقاولون 2-2

9- المقاولون ضد الزمالك 0-0

10- البنك الأهلي ضد المقاولون 2-1

11- المقاولون ضد حرس الحدود 3-2

12- طلائع الجيش ضد المقاولون 1-2

13- الإسماعيلي ضد المقاولون 1-3

14- المقاولون ضد أسوان 1-0

15- الداخلية ضد المقاولون 1-2

16- المقاولون ضد الاتحاد السكندري 0-0

17- الاهلي ضد المقاولون 2-1

18- غزل المحلة ضد المقاولون 0-3

19- المقاولون ضد فيوتشر 0-0

20- فاركو ضد المقاولون 2-1

21- المقاولون ضد سموحة 0-1

22- سيراميكا ضد المقاولون 0-0

23-المقاولون ضد بيراميدز 0-0

24- إنبي ضد المقاولون 2-1

25- المقاولون ضد المصري 0-0

26- الزمالك ضد المقاولون 2-2

27- المقاولون ضد البنك الأهلي 1-1

28- حرس الحدود ضد المقاولون 0-2

29- المقاولون ضد طلائع الجيش 0-0

30- المقاولون ضد الاسماعيلي 2-2

31- أسوان ضد المقاولون 1-1

32- المقاولون ضد الداخلية 0-1

33- الاتحاد السكندري ضد المقاولون 0-0

34- المقاولون ضد الأهلي 1-4

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