الخليج السعودي ينافس الشباب على ضم زيزو

كشفت صحيفة "الميدان" السعودية عن دخول نادي الخليج في مفاوضات مع أحمد سيد زيزو، جناح نادي الزمالك من أجل ضمه في الصيف الجاري.

صراع الخليج والشباب على ضم زيزو

وكان الشباب قد أبدى اهتمامًا أيضًا بضم زيزو لصفوفه وتدعيم مركز الجناح في صفوفه بموسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب "الميدان" فإن زيزو يفاضل بين عرضي الخليج والشباب السعودي، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الزمالك بعد الأزمات العديدة التي ضربت النادي وعلى رأسها الأزمة المالية.

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ويميل زيزو حتى اللحظة الراهنة لقبول عرض الشباب، كونه يرضي طموح اللاعب ماليًا مقارنةً بنظيره في الخليج.

وكشف مصدر مقرب من زيزو للصحيفة السعودية أن اللاعب ينوي استطلاع رأي محمد شريف مهاجم الأهلي السابق المنضم حديثًا لصفوف الخليج من أجل اتخاذ القرار النهائي بخصوص العرضين.

يذكر أن إدارة نادي الزمالك تحاول إقناع اللاعب بالاستمرار داخل القلعة البيضاء، وغلق ملف الرحيل.

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، كشف آخر تطورات العروض المقدمة لـ أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وموقف الإدارة من رحيل اللاعب.

شروط زيزو للاستمرار مع الزمالك

وقال المصدر إن زيزو عقد جلسة مع الإدارة وطلب اللاعب الحصول على مستحقاته المتأخرة التي تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأضاف المصدر: "زيزو طلب الرحيل عن الزمالك في حالة عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة بالإضافة إلى حل أزمة وقف القيد والتعاقد مع صفقات سوبر لعدم تكرار الموسم الصفري مرة أخرى".

وأشار المصدر إلى أن زيزو يمتلك عددا من العروض الخارجية من تركيا والخليج واللاعب يسعى للاحتراف في حالة عدم تحقيق طلباته".

وأتم المصدر حديثه:" هناك جلسة ستجمع زيزو بإدارة الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم موقف احترافه، ويسعى الزمالك لتلبية طلبات زيزو لاستمراره مع الفريق".