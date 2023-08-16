عيادة القلب بمستشفى بهتيم المركزي، تعرف على الأقسام والمواعيد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أنه من ضمن الخدمات المقدمة بمستشفى بهتيم المركزي؛ توافر عيادة القلب وأشعة الموجات الصوتية، يأتي هذا في ضوء توجهات وزارة الصحة المصرية وفي إطار خطط تطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة.

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اللواء عبد الحميد الهجان، وتحت إشراف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة أميمة عباس مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية.

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ويتم العمل بالعيادة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الواحدة حتي الثالثة ظهرًا برعاية الدكتورة مروة عبد الفتاح أحمد مديرة المستشفى، والأطباء المسئولين عن العيادة الدكتورة نهال بدر، الدكتور أحمد عبد المحسن (أخصائيين القلب).

في وقت سابق أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية توفير خدمات عيادة السونار بمستشفى رمد بنها بأفضل وأحدث التقنيات ضمن الخدمات المقدمة بمستشفى رمد بنها في ضوء توجهات وزارة الصحة المصرية وخطط تطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتحت إشراف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة أميمة عباس مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية خدمات عيادة السونار برمد بنها.