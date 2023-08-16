الأربعاء 16 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى القليوبية

ضبط ورشة لتصنيع الاسلحة
ضبط ورشة لتصنيع الاسلحة النارية فى القليوبية

تمكنت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ،  من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بالقليوبية.
 

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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز  شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، وبحوزته (25 فرد خرطوش)، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهم الثانى. 
 

وتم استهداف محل إقامة المتهم الثانى وتبين "عدم تواجده" وبالتفتيش فى حضور شقيقه عثر على (عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى تعديل وإصلاح الأسلحة النارية – 3 قطع أسلحة بيضاء)، وأقر الآخير بأن المضبوطات تخص شقيقه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
 

 

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