الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

جامعة سوهاج تعلن تفعيل الدراسة بثلاثة برامج جديدة بكلية الآداب

جامعة سوهاج،فيتو
جامعة سوهاج،فيتو

أعلن الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج بدء تفعيل الدراسة بثلاثة برامج جديدة بكلية الآداب وهم برنامج السكان ونظم المعلومات الجغرافية، الدراسات البيئية والاستشعار عن بعد واللغة اليونانية الحديثة وآدابها، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

 

وأكد النعماني أن الجامعة تحرص على إتاحة برامج تعليمية جديدة عالية المستوي بهدف التطوير المستمر للعملية التعليمية، وصقل مهارات الطلاب وقدراتهم نحو سوق العمل المصري والإقليمي، موضحًا أنه يتم توفير الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتجهيز القاعات الدراسية والمعامل بالوسائل التعليمية الحديثة التي تساعد علي تنفيذ هذه البرامج بالشكل الأمثل.

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وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تلك البرامج ستقدم خدمة تعليمية مميزة لقطاع كبير من الطلاب الذين يتطلعون لدراسة السكان ونظم المعلومات الجغرافية والدراسات البيئية والاستشعار عن بعد واللغة اليونانية الحديثة وآدابها، والتي يزداد الطلب عليها، وقد جرى تحديد مجالاتها في ضوء احتياجات سوق العمل.

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