الخميس 17 أغسطس 2023
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حوادث

نفذوا 11 عملية، حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في البحيرة

المتهمون، فيتو
المتهمون، فيتو

أمرت النيابة العامة بمحافظة البحيرة بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تكوين فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وارتكاب 11 واقعة سرقة بمنطقة كفر الدوار.

 

كان  قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تمكن من ضبط تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص - لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".

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ضبط تشكيل عصابي بالبحيرة 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 11 واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وأرشدوا عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

 

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ضبط تشكيل عصابى بالبحيرة لسرقة محافظة البحيرة البحيرة كفر الدوار مديرية أمن البحيرة امن البحيرة

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