في اتصال هاتفي مع رئيس مالي، بوتين يعلق على الأوضاع في النيجر

كشف رئيس مالي الانتقالي، آسيمي جويتيا، أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الوضع في النيجر.

وأوضح رئيس مالي، الذي يتولى أيضا منصب قائد الجيش أنه تحدث عبر الهاتف مع الرئيس بوتين، وناقشا الوضع في النيجر، التي تولى فيها المجلس العسكري السلطة في انقلاب الشهر الماضي.

التوصل لحل سلمي للوضع

ونشر جويتا على منصة إكس المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، أن "بوتين شدد على أهمية التوصل لحل سلمي للوضع، من أجل منطقة ساحل أكثر استقرارًا".

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وفي تعليقه، دعا بوتين إلى عودة النظام الدستوري في النيجر.

🇷🇺🇲🇱📞 Russian President Vladimir #Putin & Interim President of Mali @GoitaAssimi spoke over the phone, discussed several aspects of developing friendly bilateral relations, focused on the current situation in the Sahara-Sahel region.



🔗 https://t.co/CYHYpEpJJE#RussiaMali pic.twitter.com/QUL9wnV21z — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 15, 2023

تطورات الوضع في النيجر

وفي السياق، أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس مالي الانتقالي، آسيمي جويتيا، ناقشا خلالها تطورات الوضع في النيجر.

J'ai eu un entretien téléphonique avec le Président Poutine. Nous avons évoqué la situation du Niger. Il a souligné l'importance d'un règlement pacifique de la situation pour un sahel plus stable. pic.twitter.com/po6U2meRw1 — Colonel Assimi GOITA (@GoitaAssimi) August 15, 2023

وأعلن بيان صادر عن الكرملين أنه "بمبادرة من جانب مالي، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الرئيس الانتقالي لمالي آسيمي جويتا".

وأكد البيان أن الزعيمين ناقشا الوضع في منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة الوضع في النيجر، حيث أكد الجانبان أهمية حل الوضع "عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية فقط".

"الإشادة بالعمل المسلّح" ضدّ نيامي

وفي وقت سابق، أعلن النظام العسكري الذي تولّى السلطة في نيامي، أمس الإثنين في بيان، أنّه استدعى سفير النيجر في أبيدجان بعد تصريحات للرئيس العاجي الحسن واتارا، اعتبر الانقلابيّون أنّها ترقى إلى حدّ "الإشادة بالعمل المسلّح" ضدّ نيامي.

و ندّد العسكريّون في النيجر بـ"حماس" واتارا "لرؤية هذا العدوان غير القانوني والعبثي ضدّ النيجر يتحقّق"، في إشارة منهم إلى الضوء الأخضر الذي أعطته الدول المجاورة للنيجر في غرب إفريقيا لتدخّل مسلّح مُحتمل بهدف استعادة الديمقراطية في البلاد.

عمليّة عسكريّة "في أقرب وقت"

وقال الرئيس العاجي واتارا، لدى عودته الخميس الماضي، من قمة للجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في أبوجا: إنّ رؤساء الدول اتّفقوا على أنّ عمليّة عسكريّة يجب أن "تبدأ في أقرب وقت" من أجل إعادة الرئيس النيجري محمد بازوم إلى منصبه، بعد أن أطاحه انقلاب في 26 يوليو.

وأعلن واتارا أن ساحل العاج ستوفر "كتيبة" تضمّ بين 850 و1100 عنصر. وقال "يمكن للانقلابيين أن يقرروا المغادرة صباح الغد، ولن يكون هناك تدخل عسكري، كل شيء يعتمد عليهم"، مضيفا "نحن مصممون على إعادة الرئيس بازوم إلى منصبه".

التلاعب الخارجي

وقد اعتبر "المجلس الوطني لحماية الوطن" الذي تولّى السلطة في نيامي أنّ هذا "التسرّع يشهد على التلاعب الذي دبّرته بعض القوى الخارجيّة"، من دون أن يسمّيها.

وأكد المجلس في بيان: "لهذا السبب يُعبّر المجلس الوطني لحماية الوطن وحكومة النيجر عن رفضهما التامّ للتصريحات التي أدلى بها" واتارا "والتي تتجاوز الموقف المشترك" لإكواس و"قرّرا استدعاء سفير النيجر في أبيدجان للتشاور".

رفض لمحاكمة بازوم

وأمس، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن استيائها من خطوة المجلس العسكري في النيجر بشأن محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى.

وأصدرت منظمة الأمم المتحدة بيانا أشارت من خلاله إلى أن نية المجلس العسكري في النيجر اتهام الرئيس بازوم بالخيانة "مقلقة للغاية".

و‏قالت مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس"، إن محاولة محاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى خطوة استفزازية جديدة من المجلس العسكري بالنيجر.

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