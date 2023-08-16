مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين

الدوري السعودي، تنطلق منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين مساء غدا الخميس بمواجهة ضمك ضد الرياض.

ويشهد الموسم الحالي من الدوري السعودي منافسة قوية بين الفرق المختلفة في ظل التدعيمات التي تشهدها الانتقالات الصيفية بضم أبرز النجوم في العالم.

جدول مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي

أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن غياب نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو عن مواجهة الخليج القادمة في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين المقرر إقامتها مساء غدا الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد.

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وأشار الأهلى فى بيان رسمى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن فيرمينو تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية أثناء التدريبات وتأكد غيابه عن مواجهة الخليج وسوف يخضع مع الجهاز الطبي لجلسات علاج طبيعي مكثفة من أجل العودة مرة أخرى للتدريبات الفريق.

وحصل النجم البرازيلى روبرتو فيرمينو مهاجم فريق أهلي جدة، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب الحساب الرسمي للدورى السعودي للمحترفين عبر موقع التواصل الاجتماعي تدوينه أعلن فيها حصول فيرمينو على تقييم 9.5 من 10، وهو الأعلى بين اللاعبين الذين شاركوا في الجولة الأولى.

وسجل النجم البرازيلي أهداف "هاتريك" ليقود الأهلي للفوز على الحزم (3-1) في المباراة الافتتاحية للموسم الحالي من الدوري السعودي.

وحقق فريق أهلي جدة الفوز على حساب الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي، وأقيمت المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة ليحقق الفريق الأهلاوي أول 3 نقاط في مشواره في جدول الدوري.

رد فعل ليفربول على مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح

وكشف ديفيد مادوك، الصحفي الإنجليزي بـ "الميرور"، رد فعل نادي ليفربول، بشأن مفاوضات نادي الاتحاد، مع محمد صلاح، لاعب وسط الريدز.

وعلق مادوك على الأخبار المتداولة بشأن مفاوضات اتحاد جدة السعودي مع محمد صلاح، حيث قال "أخبار محمد صلاح مثيرة للاهتمام، وهذا كل ما يمكنني قوله".

وعن رد فعل إدارة ليفربول بشأن المفاوضات مع صلاح، قال: "إدارة ليفربول غير سعيدة بتلك الأنباء".

تغيير وغضب محمد صلاح

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، استبدل صلاح ولويس دياز قبل نهاية المباراة في 13 دقيقة، لصالح الثنائي هارفي إليوت وبن دوك.

ولم يكن النجم المصري سعيدًا بالقرار الذي اتخذه المدرب، حيث ظهر يمزق الشريط الواقي ويلقيه على الأرض في حالة من الغضب، كما توجه محمد صلاح مباشرة إلى مقاعد البدلاء في ليفربول، ولم يصافح المدرب الألماني يورجن كلوب.

وعلق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على غضب محمد صلاح، بعد استبداله في مباراة الريدز أمام تشيلسي، مساء الأحد، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأفادت بعض المصادر الصحفية أن الفرعون المصري يضغط على ناديه للموافقة على رحيله لاتحاد جدة في انتظار معرفة ما إذا كان كلوب سيسمح برحيله أم سيتمسك بخدماته.

وكان صلاح قد شارك مع ليفربول في 306 مباراة في مختلفة المسابقات منذ أن إنضم للريدز في العام 2017 قادمًا من روما الإيطالي ونجح في تسجيل 186 هدفًا وصنع 80 آخرين وحصد لقب دوري أبطال أوروبا والبريميرليج بالإضافة إلى كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد بجانب السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

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