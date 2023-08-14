طنطا تشيع جثمان الطبيب إيهاب الشيخ، مات أثناء فحص مريضة أورام

وسط حالة من الحزن والألم يشيع محبو وزملاء الطبيب إيهاب الشيخ استشاري جراحة الأورام بمعهد أورام طنطا، جثمانه إلى مثواه الأخير، بمقابر أسرته بمنطقة سيجر، بعدما فارق الحياة أثناء أداء عمله في فحص إحدى المريضات، والمشاركة في رعايتها صحيا طوال الأسبوع الجاري، ولكن إرادة الله تحققت بصعود روحه إلى السماء، وذلك عقب صلاة ظهر الأحد، من مسجد توكل.



وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية: إن الطبيب يبلغ من العمر ٥٢ عاما، ويتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة.

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سقط على الأرض مغشيا عليه

وأوضح المصدر أنه أثناء عمل الدكتور إيهاب الشيخ، وخلال توقيع الكشف على مريضة بمنزلها شعر بحالة إعياء شديدة، وسقط على الأرض مغشيا عليه ثم دخل في غيبوبة مفاجئة.

وأضاف المصدر الطبي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، أنه عقب ذلك تم توقيع الكشف الطبي عليه وتشكيل لجنة من الأطباء وتبيّن بعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية على المخ إصابته بارتفاع مفاجئ في سكر الدم، وتم نقله إلى العناية المركزة داخل المستشفى، لتوفير كافة العلاجات الطبية اللازمة لكن فاضت روحه إلى بارئها.