كولر يكشف سر تأجيل مباراة السوبر الأفريقي

كولر، تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تدخله مع محمود الخطيب رئيس القلعه الحمراء، من أجل تأجيل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي

وقال كولر في تصريحات صحفية سويسرية: “الاتحاد الإفريقي كان يرغب في إقامة مباراتنا أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي في وقت قريب ولكنني طلبت من محمود الخطيب التدخل لتأجيل ذلك الموعد، نظرًا لضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية.

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وأضاف كولر: “في مصر، لدى المدير الفني أهمية مختلفة عن أوروبا. وأكثر كفاءة. يجب أن أتخذ العديد من القرارات، لذلك يتم معاملتي تلقائيًا بمزيد من الاحترام”.

وواصل كولر تصريحاته قائلًا: “عندما أراد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس السوبر بين بطلي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في وقتٍ قريب، تدخلت لدى رئيس النادي وقلت إن اللاعبين بحاجة إلى إجازة بعد الموسم الطويل الآن ستُقام المباراة في وقتٍ لاحق”.

وكان الموعد المبدئي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للسوبر الإفريقي هو 1 سبتمبر المقبل، ولكن تأجل ذلك إما إلي منتصف سبتمبر المقبل.

مفاوضات الاهلي مع المهاجم الأجنبى

من ناحية أخرى أكدت مصادر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي أن مفاوضات المهاجم الأجنبي اقتربت من الحسم مؤكدة أن الأيام المقبلة تشهد صفقة المهاجم الأجنبي السوبر.

وأضاف المصادر المهاجم الجديد قد ينضم إلى معسكر الفريق مباشرة في النمسا بعد إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالصفقة.

وأوضحت أن كولر المدير الفني للفريق يتابع كافة التفاصيل الخاصة بالمهاجم الجديد.

قال مصدر داخل الأهلي إن مفاوضات تمديد عقد عمرو السولية لاعب الأهلي لم تبدأ بعد خاصة وأن هناك موسم متبقي في عقد اللاعب مع الأهلي.

أضاف: لم نفتح هذا الملف في الوقت الحالي نظرا لطلب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر تأجيل حسم موقف اللاعب.

وأوضح أن الفترة المقبلة تشهد حسم ملف تمديد عقد عمرو السولية أو السماح له بالرحيل نهاية الموسم القادم للاحتراف تقديرا لرحلة اللاعب مع الفريق.

كشفت مصادر مطلعة حقيقة مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع مصطفي أشرف مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وقالت: توقف اهتمام الأهلي بضم مصطفى أشرف بسبب موقف بوروسيا مونشنجلادباخ الرافض لفكرة خضوع اللاعب لفترة معايشة خاصة أنه داخل منظومة التأمين بالفريق وقد يتعرض للإصابة في تلك الفترة.

كما تأكد غياب خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي عن معسكر الفريق المنتظر في النمسا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

وجاءت إصابة اللاعب في الترقوة مؤخرا أمام المصري البورسعيدي وخضوع اللاعب لجراحة عاجلة لتبعده عن معسكر النمسا الذي ينطلق يوم 28 أغسطس الجاري.

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة رحيل عمرو السولية لاعب الأهلي عن الفريق في انتقالات الصيف الحالية.

وقال: لم نتلق أي عروض احترافية للاعب وتحديدا من أندية الدوري الإماراتي كما تردد.

أضاف: عمرو السولية مستمر في صفوف الفريق الموسم القادم ولا توجد عروض احترافية لرحيله كما تردد.

استقر أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تعديل رقم قميصه في الموسم الجديد ليكون رقم ٨ الذي كان يرتديه حمدي فتحي الذي رحل إلي الوكرة القطري في ميركاتو الصيف الجاري.

وعلمت فيتو أن أكرم توفيق طلب تعديل رقم قميصه والحصول على قميص حمدي فتحي.

كما اقترب التونسي علي معلول لاعب الأهلي من معادلة رقم الأنجولي جيلبرتو مع القلعة الحمراء وذلك خلال الموسم المقبل.

ويمتلك الأنجولي رقما مميزا في تاريخ القلعة الحمراء في القرن الحالي، حيث يعتبر المحترف الوحيد الذي شارك رفقة المارد الأحمر في 8 مواسم من فترة 2002_2010، وفي حال شارك علي معلول في مباراة وحيدة في هذا الموسم المقادم يعادل رقم جيلبرتو.

ويقضي اللاعب إجازته بدولته تونس بعدما حصل مع باقي فريقه على إجازة رسمية من المدير الفني مارسيل كولر على أن يعود الفريق للتجمع في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وظهرت العديد من الأقاويل عن إمكانية تجديد النادي الأهلي لعقد لاعبه علي معلول لمدة موسم إضافي حيث ينتهي تعاقده مع المارد الأحمر في يونيو 2024