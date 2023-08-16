الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

بدء العمل بمشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الأقصر

مدير مديرية الأوقاف
مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية عن قيام وزارة الأوقاف بتسيير قافلة دعوية موسعة بأوقاف الاقصر ، وذلك بمشاركة نخبة من  الأئمة المتميزين بالمديرية ، والسادة الوعاظ بالأزهر الشريف، وعلى  رأسهم قيادات الدعوة بالمديرية، بمساجد إدارة أوقاف القرنة. 


كما كشف الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بتسيير قافله دعوية موسعة من أوقاف الأقصر  إلى مدينة أبوسمبل السياحية بمحافظة أسوان، وذلك بمشاركة نخبة من  الأئمة المتميزين بالمديرية،  ولمدة عشرة أيام وذلك بقيادة  الشيخ  صلاح نور عبدالعال مدير عام الإدارة العامة للبر والأوقاف بالمديرية، وتشمل أداء خطبة الجمعة والقاء الدروس الدينية.

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وفى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن  مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن بدء العمل بمشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الأقصر لعام 1444 / 2023  حيث نجحت كل من، إدارة أوقاف الزينية ببيع عدد 75 صكا بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد احمد، ادارة أوقاف بندر الأقصر ببيع 71 صكا بقيادة الشيخ سمير محمد خليل، ادارة أوقاف القرنة ببيع عدد 67 صك بقيادة الشيخ الطيب محمد حسان، إدارة أوقاف أصفون ببيع عدد 60 صكا بقيادة الشيخ إبراهيم سيد عبدالرحيم، إدارة أوقاف الطود ببيع عدد 40 صكا بقيادة الشيخ محمد عبدالعزيز خضرى، إدارة أوقاف إسنا ببيع عدد  30  صكا بقيادة الشيخ حسن الأمير، إدارة أوقاف النمسا  ببيع  25 صكا بقيادة الشيخ مصطفى الشاذلي أحمد، إدارة أوقاف ارمنت ببيع عدد  20  صكا بقيادة الشيخ النوبى محمد حسان، إدارة أوقاف البياضية ببيع عدد 19 صكا بقيادة الشيخ محمد مصطفى، إدارة أوقاف كومير  ببيع عدد 12 صكا بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد احمد،وعليه يبلغ عدد الصكوك التى تم بيعها بالمديرية  416 صكا حتى تاريخه.

ومن الجدير بالذكر أن المديرية قد أعلنت منذ فترة قصيرة عن أسماء وأماكن منافذ بيع هذه الصكوك على مستوى محافظة الأقصر والتى بلغت فى مجملها عدد 11 منفذا.

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