إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين توك توك وسيارة مكروباص وقع بمنطقة نمره 4 التابعة لقرية الروضة، بطريق الإسماعيلية بورسعيد.

اخطار بحادث تصادم

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة مكروباص وتوك توك وقع بطريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة الروضة مما اسفر عن اصابة 4 أشخاص.



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انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان مكان للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ابوخليفة للطوارئ.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وقالت مصادر طبية في مستشفى أبو خليفة للطوارىء إن المصابين وصلوا إلى المستشفي وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وتبين إن المصابين هم كل من محمد فهمي كريم جوده 43عام، وأسامه محمد السيد 28عام وعبد الحكيم السيد 51عام، وعزام فهمي كريم 39عام.





متعلقات حوادث الطرق

ومن جهة أخرى كان قد وجه المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.

سلوكيات مؤسفة

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات اهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الاهمية الخاصة.

أهمية المتعلقات الشخصية

بالاضافة إلى إن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالى ضحايا الحوادث يكونون في اشد الحاجة إلى ماعثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له.

دعوة عامة

ولذلك تدعو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كافة المواطنين ممن يتصادف وجودهم وقت الحادث ان يتقوا الله ويحافظوا على هذه المتعلقات الشخصية والاموال ان وجدت فى مثل هذه الظروف، ويقوموا بتسليمها للسلطات المختصة لكى تقوم بتوصيلها الى ذوى المصاب خاصة وإن أى شخص عرضة لأن يكون هو الضحية لاقدر الله وهذا هو ما يتوجب على أي إنسان فعله .

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الاسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالاسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على انقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.

تحذير هام

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من اماكنتهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الاصابات الخطرة

موضحا إنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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