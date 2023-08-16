محافظ الإسماعيلية يهنئ أسامة ربيع بالتجديد له

هنأ اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس؛ لصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتجديد للفريق أسامة ربيع في رئاسة هيئة قناة السويس.

وأكد أنه نتاج جهد وعمل حقيقي خلال السنوات الماضية التي شغل فيها ربيع المنصب.

جانب من اللقاء، فيتو

زيارة رسمية لتقديم التهنئة

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها محافظ الإسماعيلية، اليوم، ورافقه المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية للفريق أسامة ربيع لتقديم التهنئة له بمكتبه بمبنى الإرشاد.

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قيمة قناة السويس

وأكد محافظ الإسماعيلية أن قرار الرئيس يأتي تأكيدًا للجهود التي بذلها الفريق ربيع منذ أن شغل المنصب، حيث حرص منذ اليوم الأول على استمرار عمليات التطوير في الهيئة وأهم مجرى ملاحي في العالم، متمنيًا دوام التوفيق له خلال الفترة القادمة، ومثمنًا الدور الحيوي والأساسي لهيئة قناة السويس كشريك دائم للتطوير والنهوض بمحافظات القناة.



جانب من اللقاء، فيتو

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن في وقت سابق، عن نجاح عملية انتشال القاطرة "فهد"بواسطة الرافعة "إنقاذ" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث.

إشادة بفرق الإنقاذ

وأشاد رئيس الهيئة بجهود فريق الإنقاذ البحري وكافة العاملين المشاركين في عملية الإنقاذ من الإدارات المختلفة والتي تضافرت جهودهم لإتمام أعمال الإنقاذ البحري بكفاءة وخلال وقت قياسي ودون التأثير على حركة الملاحة بالقناة وذلك على الرغم من التحديات التي واجهها فريق الإنقاذ والتي شملت شدة التيارات المائية وانعدام الرؤية تحت الماء فضلا عن الغطس على أعماق كبيرة وصلت إلى عمق ٢٧ متر مما تطلب الاستعانة بغرف إعادة انضباط الضغط للغطاسين.

جانب من اللقاء، فيتو

القيام بعدة إجراءات

وأوضح الفريق ربيع أن عملية رفع وانتشال القاطرة "فهد" تطلبت القيام بعدة إجراءات بداية من مسح منطقة حادث التصادم لتحديد مكان القاطرة الغارقة، ثم تأمين موقع القاطرة بالشمندورات التحذيرية والإرشادية لتمكين السفن المارة من استئناف عبورها بأمان، لتبدأ بعد ذلك أعمال رفع القاطرة الغارقة بعد إجراء حسابات الانتشال اللازمة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن موقع انتشال القاطرة الغارقة "فهد" تم تأمينه ملاحيا وبيئيا ضد حوادث الانسكاب البترولي المحتملة.

وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين ولم تتأثر بأعمال الإنقاذ حيث شهدت القناة على مدار يومين، عبور 146سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 8.4 مليون طن.

وعلى صعيد أخر كان قد أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح جهود فريق الإنقاذ البحري في العثور على جثمان الشخص المفقود من طاقم القاطرة الغارقة"فهد" واستخراجه من المياه ثم نقله بواسطة لنش الإسعاف البحري إلى محطة البلاح ومنها إلى سيارة الإسعاف ثم المستشفى للانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسليم الجثمان إلى ذويه.

العثور على الجثمان

وأشار رئيس الهيئة إلى أن غطاسي الهيئة تمكنوا من العثور على الجثمان في كابينة المعيشة الخاصة بالقاطرة الغارقة وذلك أثناء قيامهم بمسح كبائن القاطرة الغارقة ومنطقة الحادث على عمق ٢٤ متر من خلال مجموعات غطس متتالية.