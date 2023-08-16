وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتفقد مركز التخاطب والتكامل الحسي

تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، سير العمل وانتظام العمل بمركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمركز شباب كفر الجزار ببنها، يرافقه محمود شعبان، معاون وكيل الوزارة ومدير مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وخلال كلمته مع فريق العمل والاخصائيين أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على ضرورة الالتزام بالمواعيد وطريقة التعامل مع أولياء الأمور بداية من استقبال الأطفال والمقابلة للشخصية وأثناء الجلسات مع الأخذ فى الاعتبار بتنفيذ كافة الضوابط وإرشادات التشغيل الواردة من وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

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وأشار الصبروط أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تضم 4 مراكز للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي وهى مراكز شباب العمار وكفر الجزار ومساكن اسكو والاحراز، وتقدم المراكز مجانا جلسات تخاطب، تعديل سلوك، تنمية مهارات، صعوبات تعلم، تكامل حسي بالإضافة إلى التقييم النفسي وتأتى هذه المراكز ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتنقيذ برنامج جسور الأمل لإنشاء 68 مركزا للتخاطب بجميع أنحاء الجمهورية ويتم تنفيذها والإشراف عليها تحت رعاية وتوجيهات الدكتورأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من خلال إدارة مكتب قادرون باختلاف والادارة العامة للأنشطة الجامعية بالإدارة المركزية لتنمية الشباب.

ويستهدف المشروع ذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، تأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك، حيث تم تزويد المراكز بغرف تنمية مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب، وتقدم الجلسات بشكل مجانى بدون أى مقابل ويتم العمل بالمراكز بشكل يومى من الأحد للخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء.

جدير بالذكر أن الزيارة جاءت بحضور أحمد يحي مدير إدارة شباب بنها، عماد رشاد رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر الجزار، عماد عبدالحميد أمين الصندوق، سماح إمبابي مدير المركز، محمد فايز المدير الفنى لمركز تخاطب العمار، وتاتى هذه الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية