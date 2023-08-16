أرسنال يعلن إصابة نجمه الجديد بالرباط الصليبي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن إصابة مدافعه الهولندي الجديد يورين تيمبر بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

إصابة نجم أرسنال بقطع في الرباط الصليبي

وأعلن آرسنال عبر موقعه الإلكتروني مساء الأربعاء، أن تيمبر أصيب بالرباط الصليبي لركبته اليمنى، دون الإشارة إلى المدة التي سيبتعد فيها عن الملاعب والمتوقع ألا تقل عن 6 أشهر.

وقال آرسنال في بيان مقتضب: "بعد تقييمات مفصلة مع الاستشاريين المتخصصين منذ يوم السبت، يمكننا التأكيد أن يورين تيمبر، تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى".

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وأضاف البيان: "سيخضع يورين لعملية جراحية في الأيام المقبلة وسيبتعد عن اللعب لفترة من الوقت، سيتم الآن تركيز الدعم والخبرة من فريقنا الطبي والجميع في النادي على برنامج إعادة التأهيل الخاص بيورين، لضمان تعافيه جيدًا والعودة إلى اللعب في أقرب وقت ممكن".

وتعرض تيمبر لإصابة خلال فوز فريقه آرسنال على ضيفه نوتنجهام فورست (2-1) مساء السبت، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وخرج من التشكيلة بين شوطي اللقاء.

وكان تيمبر قد انتقل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى آرسنال، قادما من فريقه السابق أياكس.

أرسنال يضم ديفيد رايا

وأكد نادي أرسنال، في بيان عبر موقعه الرسمي انضمام حارس برينتفورد قائلا: "انضم إلينا حارس المرمى الإسباني الدولي ديفيد رايا، من برينتفورد على سبيل الإعارة لمدة موسم".

ولد ديفيد رايا، في برشلونة، وجاء إلى إنجلترا في سن 16 عامًا عندما وقع لبلاكبيرن روفرز كلاعب في الأكاديمية، تم إعارته لفترة قصيرة إلى ساوثبورت في الدوري الوطني، والترقية إلى البطولة مع روفرز و108 ظهور كبير في وقت لاحق، شهد مغادرة ديفيد لانكشاير إلى غرب لندن في يوليو 2019.

وقال المدير الرياضي لنادي أرسنال إيدو: "نرحب بديفيد لنا على سبيل الإعارة لمدة موسم من برينتفورد، ديفيد هو حارس مرمى عالي الجودة، وقد أدى باستمرار إلى مستوى عالٍ مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع انضمام ديفيد إلينا، فإننا نضيف الجودة والعمق إلى فريقنا حتى نتمكن من الأداء على أعلى مستوى ممكن في جميع المسابقات".

من ناحية أخرى، فاز آرسنال على نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب الإمارات.

وسجل هدفي أرسنال كل من نيكيتاه وبوكايو ساكا فيما سجل هدف الضيوف الوحيد اللاعب النيجيري أوانيو.

وحصل المدفعجية على أول 3 نقاط في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال أمام نوتنجهام

ولعب أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – يوريان تيمبر

ارتكاز: توماس بارتي – ديكلان رايس

خط الوسط الهجومي: جابرييل مارتينيلي – كاي هافيرتز – مارتن أوديجار – بوكايو ساكا

مهاجم: إدوارد نيكيتاه

يذكر أن أرسنال أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، محتلًّا المركز الثاني برصيد 84 نقطة خلف البطل، مانشستر سيتي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي، تأخير انطلاق مباراة أرسنال مع ضيفه نوتنجهام فورست في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتبدأ عند الساعة 3 بتوقيت القاهرة بدلًا من موعدها الأصلي عند الساعة 2:30.

وتداول موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو تواجد جماهير بالآلاف أمام ملعب الإمارات لعدم تمكنهم من الدخول لأن نظام التذاكر الإلكترونية بالبوابات تعطل.