محافظ جنوب سيناء يناقش خطة تشغيل 5 أتوبيسات كهرباء بشرم الشيخ
عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع ممثلي شركة جوباص للنقل البري وخلال اللقاء تم بحث ومناقشة خطة تشغيل عدد 5 اوتوبيس كهرباء بشرم الشيخ.
محافظ جنوب سيناء يناقش خطة تشغيل عدد 5 أتوبيسات كهرباء بشرم الشيخ
وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن أسعار التذاكر ستكون في متناول المواطنين والزائرين، لافتا إلى أن الغرض من تلك الأتوبيسات كمرحلة أولي هو عودة الوجه الحضاري لمدينة شرم الشيخ، لما كانت عليه إبان انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27.
يشار إلى أن محافظ جنوب سيناء قد تعاقدت على شراء خمسة أتوبيسات كهرباء صديقة للبيئة بالجهود الذاتية للمحافظة للعمل بمدينة شرم الشيخ.
حضر اللقاء اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والعقيد أحمد صلاح مدير مرور جنوب سيناء،واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشئون المحليات، والمعنيين.
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