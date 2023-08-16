الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ جنوب سيناء يناقش خطة تشغيل 5 أتوبيسات كهرباء بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء،
محافظ جنوب سيناء، فيتو

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع ممثلي شركة جوباص للنقل البري وخلال اللقاء تم بحث ومناقشة خطة تشغيل عدد 5 اوتوبيس كهرباء بشرم الشيخ.

 

محافظ جنوب سيناء يناقش خطة تشغيل عدد 5 أتوبيسات كهرباء بشرم الشيخ

 

وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن أسعار التذاكر ستكون في متناول المواطنين والزائرين، لافتا إلى أن الغرض من تلك الأتوبيسات كمرحلة أولي هو عودة الوجه الحضاري لمدينة شرم الشيخ، لما كانت عليه إبان انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27.

 

يشار إلى أن محافظ جنوب سيناء قد تعاقدت على شراء خمسة أتوبيسات كهرباء صديقة للبيئة  بالجهود الذاتية للمحافظة للعمل بمدينة شرم الشيخ.

Advertisements

 

حضر اللقاء اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والعقيد أحمد صلاح مدير مرور جنوب سيناء،واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشئون المحليات، والمعنيين.

إنشاء مركز إقليمي للإسعاف في شمال سيناء بتكلفة 70 مليون جنيه

محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السكرتير العام المساعد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الوطنية للطوارئ والسلامة العامة خالد فودة محافظ جنوب سيناء جنوب سيناء شمال سيناء

مواد متعلقة

أين كانت وكيف أصبحت؟ 8 سنوات على تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء

تحذيرات من تعرض القرن الإفريقي لموجة جفاف خطيرة بسبب تغير المناخ

وثائق بريطانية: سيناء كانت وستظل حلما استراتيجيا لإسرائيل لن يعوض

قرينة السيسي عن تحرير سيناء: يعكس عبقرية الشعب المصري وصلابة معدنه الأصيل

عيد تحرير سيناء، السيسي يقود جهود تنمية أرض الفيروز وتدشين مشروعات عملاقة ودحر الإرهاب

41 عاما علي تحرير سيناء ورجال القوات المسلحة يد تبني وأخرى تحمل السلاح

العالم على صفيح ساخن: أوكرانيا والسودان أبرز البؤر الملتهبة، وتصعيد في تايوان والكوريتين

القباج تستعرض تقريرًا عن أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي

الأكثر قراءة

مفاجأة قوية، 6 أندية مصرية ممنوعة من القيد بفرمان الفيفا

نجيب ساويرس يرد على رسالة عمرو عبد الجليل بعد وصفه بشريكه

السيسي يمنح أهالي سيوة 6 أشهر لزراعة أراضيهم: الحاج بلال معاه فلوس كتير

تنسيق معهد فني صحى 2023 بجميع المحافظات وشروط الالتحاق

لغز طائرة زامبيا.. مصر تنفي رسميا هبوطها في القاهرة.. وتعاون مع السلطات الزامبية لكشف ملابسات الواقعة

قرار جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات

السيسي يكشف سبب أزمة انقطاع الكهرباء: اصبروا واتحملوا

سعر الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

طبق الكنافة يثير جدلًا واسعا في الأردن، اعرف السبب وعلاقة ذلك بنتائج الثانوية العامة

زخاروفا تسخر من تصريحات بايدن حول خفض الدين: "الكلام ببلاش"

احتفالا بعيد ميلادها الـ 90، مسنة تقفز بالمظلة من ارتفاع 12 ألف قدم

خلل تقني يسمح بسحب أموال غير موجودة بالحسابات البنكية فى أيرلندا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق

تنسيق الكليات 2023، أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 بتنسيق المرحلة الثانية

بشرى سارة من وزير التعليم لأولياء الأمور والطلاب قبل العام الدراسي الجديد

المزيد

انفوجراف

شارك بـ 9 أفلام في موسم الصيف.. بيومي فؤاد «حسن حسني الجيل الجديد» (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

25 دعاء لقضاء الحاجة لا غنى عنهم لكل إنسان

تفسير حلم صيد القراميط في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والخير

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بتيسير الحال وتولي منصب مرموق

المزيد
الجريدة الرسمية