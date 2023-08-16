الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

إنشاء مركز إقليمي للإسعاف في شمال سيناء بتكلفة 70 مليون جنيه

رئيس هيئة الإسعاف
رئيس هيئة الإسعاف ومحافظ شمال سيناء

أشاد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بدور هيئة الإسعاف في محافظة شمال سيناء مثمنًا دور رجال الإسعاف في تلك الفترة وموجها التحية لأرواح الشهداء والمصابين من رجال الإسعاف.

وأكد المحافظ خلال استقبال الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية والوفد المرافق له خلال زيارته الي محافظة شمال سيناء، في حضور محمود عامر، رئيس مرفق إسعاف شمال سيناء، على أن مرفق الإسعاف خدمي ومن أهم المرافق في محافظة شمال سيناء.

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وأعلن المحافظ تخصيص قطعة أرض بجوار مستشفى العريش العام في مدينة العريش لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإنشاء مركز إقليمي للإسعاف في شمال سيناء على أعلى مستوى.


ووجه المحافظ بتغطية كافة القرى والتجمعات خاصة البعيدة والنائية بخدمة الإسعاف والاهتمام بمختلف مراكز المحافظة لتقديم خدمة متميزة للمواطن السيناوي.


وأكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، اهتمام الهيئة بمحافظة شمال سيناء وتقديم كافة الخدمات لصالح أبناء سيناء طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، معلنًا عن انشاء 10 نقاط إسعاف جديدة في مختلف مناطق المحافظة.

 


وأشار رشيد الي تغطية شمال سيناء بالشبكة الموحدة لتفادي انقطاع الشبكات مؤكدًا علي التصديق علي تشغيل 4 سيارات نمطية لنقل الموتى الي مختلف المحافظات للتخفيف عن كاهل المواطنين في شمال سيناء.

وأضاف رشيد أن المركز الإقليمي للإسعاف الذي سيتم انشاءه في شمال سيناء بتكلفة 70 مليون جنيه.

ويقوم رئيس هيئة الإسعاف خلال زيارته لشمال سيناء بتفقد عدد من نقاط الإسعاف والمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية في شمال سيناء بالعريش، بجانب لقاء العاملين بالهيئة.

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