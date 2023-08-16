الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

فودة يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة إجراءات تلافي حوادث الطرق داخل شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء،
محافظ جنوب سيناء، فيتو

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة إجراءات لتلافي حوادث الطرق داخل مدينة شرم الشيخ، وخاصة طريق الشيخ زايد بشرم الشيخ، وضبط الحركة المرورية.

تم خلال الاجتماع عرض أماكن تكرار الحوادث في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية وتوضيح أسباب تلك الحوادث وتم مناقشة وعرض الحلول التي يمكن تنفيذها فورا للحد من تكرار الحوادث بتلك الأماكن خلال الفترة القادمة.

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وخلال الاجتماع أصدر المحافظ عدة توجيهات في هذا الشأن منها عمل حاره انتظار لتحميل الركاب الخاصة بالسرفيس والميني باص التابع لشركات السياحة، وذلك على يمين الطريق أمام مدخل فندق سافوي، وذلك لمنع عبور المشاة للشارع بغرض ركوب السرفيس.


ووجه بتركيب أعمدة إنارة إضافية بالجزيرة الوسطى بطريق الشيخ زايد في الأماكن ضعيفة الرؤية  تركيب مطبات صوتية أمام مداخل الشوارع المتقاطعة مع طريق الشيخ زايد وطريق نبق الخلفي

 

كما وجه بتركيب اعمدة انارة بالميدان أمام محطة الوقود المغلقة بطريق نبق الخلفي، والتأكيد على إضاءة كافة الميادين بالمدينة وكذا أعمدة الإنارة قبل الميدان بمسافة 300 متر خلال فترة تطبيق خطة ترشيد الكهرباء.

وأمر بتركيب أعمدة إضافية على مداخل المحاور العرضية المتقاطعة مع طريق نبق الخلفي والطريق الدائري المدينة وشدد المحافظ علي  سرعة تنفيذ كافة التوجيهات على أن يتم عرض الموقف بتقرير مصور يوم الاثنين القادم.

حضر الاجتماع اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والعميد نادر علام نائب رئيس المدينة، والعميد أحمد صلاح مدير المرور بالمحافظة، وعدد من رؤساء القطاعات بالمدينة، والمعنيين.

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