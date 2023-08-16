علاج العصب الحائر، وأعراض الإصابة بالتلف وطرق الوقاية

علاج العصب الحائر، من إصابته بالالتهاب، يرجع إلى تحديد إصابة العصب الحائر بالفعل في البداية، والعصب الحائر هو واحد من 12 عصبًا في الجسم، يأتون في شكل أزواج ويساعدون في ربط الدماغ بمناطق أخرى من الجسم، مثل الرأس والرقبة والجذع. والعصب الحائر مسؤول عن وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك الهضم ومعدل ضربات القلب والتنفس.

ماذا وظيفة العصب الحائر؟

العصب الحائر



أكد الدكتور عبد الحميد حلمي استشاري القلب والأوعية الدموية، أن العصب الحائر؛ يسمى بالعصب المبهم، ويسمى أيضًا العصب الهوائي، وهو يأتي من الدماغ الي الجهاز الهضمي، وهو مسؤول عن وظائف الأعضاء الداخلية بالجسم، كمايلي:

الهضم

معدل ضربات القلب

عمليه التنفس

نشاط القلب والأوعية الدموية

الإجراءات المنعكسة، مثل السعال والعطس والبلع والقيء

يلعب دورًا في الجهاز العصبي اللاإرادي، الذي يتحكم في تصرفات الأشخاص دون وعي، مثل التنفس والهضم.

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أعراض تلف العصب الحائر



أضاف الدكتور عبد الحميد، أنه قد يصاب العصب الحائر بالتلف، وهو كا يمكن الالتفات إليه، من خلال ملاحظة مجموعة من الأعراض، والتي تتمثل فيما يلي:

صعوبة الكلام وفي البلع، مع فقدان أو تغيير الصوت

انخفاض ضغط الدم، تغير ضربات القلب، فيما بين البطء والسرعة.

تغييرات في عملية الهضم، مع الشعور الغثيان أو القيء

انتفاخ أو ألم في البطن

وقد يصل الأمر إلى الشعور بالاكتئاب والقلق، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنفس أو أمراض القلب.

وقد يصل الأمر في بعض الأحيان أيضًا إلى الإغماء بالنسبة للبعض.

علاج العصب الحائر

وأشار الدكتور عبد الحميد، إلى أن علاج العصب الحائر، يشمل ما يلي:

يمكن إعطاء المريض أدوية لتخفيف الغثيان وآلام البطن وتنظيم السكر في الدم وتحسين إفراغ المعدة.

التوقف عن الأدوية التي تخفض ضغط الدم مثل مدرات البول.

تناول الأدوية لزيادة مستويات الصوديوم والسوائل وضغط الدم أو لتهدئة استجابات الجهاز العصبي.

اعطاء بعض الادوية، للحالة حسب تعليمات الطبيب.

طرق الوقاية من تلف العصب الحائر

ما هو العصب الحائر

وأكد الدكتور عبد الحميد، انه يمكن الوقاية من تلف العصب الحائر،من خلال اتباع الخطوات التالية.

التغييرات في نمط الحياة الغذائية، واتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة انشطة بدنية بشكل مستمر.

متابعة مرض السكري وضغط الدم المرتفع أو المنخفض.

كذلك أكدت بعض الدراسات الحديثة، ان ممارسة بعض الرياضات الروحية تأتي بنتائج إيجابية، مثل ممارسة التأمل أو اليوجا.