السيسي: معملناش قرار خطير ورطنا فيه الدولة والأزمة الاقتصادية مش إحنا السبب فيها

السيسي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "بقالنا حوالي 8 سنين بنشتغل على امتداد الدولة ومفيش مكان لم تصل إليه أيدي التطوير بداية من إسكندرية والسلوم وحتى أسوان، وإحنا شغالين كان فيه خطة ورؤية للدولة لشكل مصر ومكانتها واقتصادها حتى 2030 ولكن تعرضنا لأزمتين مكناش سبب فيهم خالص، أزمة كورونا كان ليها تأثير على العالم والحرب الروسية الأوكرانية..مخدناش قرار ورطنا فيه الدولة المصرية، معملناش قرار خطير أو إجراء فيه عدم رشد للدولة".

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قدرة الدولة على القضاء على الإرهاب

وأكد خلال لقائه بعدد من أهالي مطروح: "إحنا في أزمة صحيح ولكن هو تحدٍ من تحديات كتير قابلناها، تحدي الإرهاب كان فيه ناس بتقول يا ترى الموضوع ده هيخلص ولا لأ وحالة عدم الاستقرار هتنتهي إمتى ولكن كنت بقول بجهد الناس هينتهي والحمد لله انتهى الإرهاب، وفي جانب من التطوير والتنمية لأهلنا في سيناء وده حقهم علينا، والأزمة الاقتصادية مش إحنا السبب فيها ولكن هنتجاوزها وهتبقى مجرد تاريخ".

مشروعات زراعية عملاقة

وأضاف السيسي: " الدلتا الجديدة مش بعيدة عن مطروح وممكن تشغل ناس أشغال مختلفة وتجارة ومنتجات زراعية تروح في اتجاه أشقائنا في ليبيا، وتوشكى وشرق العوينات مش بعيدة وفيه مناطق تانية مش هنقول عليها دلوقتي لحد لما نطمن على إن الدراسات بتحقق الجدوى".

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، ليدير حوارا معهم.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة السلوم بمحافظة مطروح لإجراء جولة تفقدية والالتقاء بأهالي المدينة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العديد من المشروعات القومية والاستراتيجية في المنطقة الغربية بمحافظة مطروح والسلوم على جميع المحاور.

وشهدت جميع القطاعات الخدمية والاستثمارية في مطروح أعمال تطوير كبيرة على مدار السنوات الماضية على رأسها المؤسسات الصحية التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدولة خلال الفترة الماضية.

وتضمنت المشروعات إنشاء مستشفى النجيلة المركزي وتطوير مستشفى السلوم المركزي ومستشفى العلمين النموذجي ومستشفى مطروح العام وعدد آخر من المستشفيات والمراكز الطبية فضلًا عن إطلاق عدد من المبادرات والخدمات الصحية للمواطنين.

كما تضمنت مشروعات الطرق تطوير الطريق الدولي الساحلي وإنشاء مسارات بديلة تخفف من هذا الزحام ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور بالساحل الشمالي الغربي، لضمان سهولة الحركة والتنقل للمواطنين.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في بيانات صحفية إن مطروح شهدت إقامة مشروعات استثمارية ضخمة تم تنفيذها مؤخرا بالمحافظة.

وتضمنت المشروعات، تطوير قلعة شالي وجامع أغورمي بسيوة بقيمة 600 ألف يورو وتنفيذ مشروع الموائمة في البيئات الصحراوية بقيمة 81.6 مليون دولار وتنفيذ مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة بالمحافظة بقيمة 900 ألف يورو الي جانب إنشاء الخط الخامس بمصانع تعبئة المياه الطبيعية بسيوة بتكلفة وصلت إلى 141 مليون جنيه وتمويل 503 مشاريع صغيرة ومتوسطة بالمحافظة بقيمة 54 مليون جنيه.