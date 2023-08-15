الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم الثلاثاء 15-8-2023

مؤشر الدولار،فيتو
مؤشر الدولار،فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم الثلاثاء، ترصد “فيتو” أولا بأول حركة تعاملات مؤشر الدولار الأمريكي عالميا، ويمكن القول إن مؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، مثل تقييم الدولار بـ العملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%. 

Advertisements

اقرأ التالي: آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم 

 

مؤشر الذهب، فيتو 

 

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا 

 انخفض مؤشر الدولار اليوم الثلاثاء  عند المستوى 102.812 نقطة ، وتأتي نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـ العملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%. 

مؤشر الدولار، فيتو 

 

سعر عملات الدول الأخرى مقابل سعر الدولار الأمريكي 

(يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار تلك العملات) 

  1.  اليورو: 1.10 دولار أمريكي.
  2.  الين الياباني:  0.0069  دولار أمريكي.
  3.  الفرنك السويسري: 1.14 دولار أمريكي.
  4.  الدولار الكندي: 0.74 دولار أمريكي.
  5.  الكرونا السويدية: 0.093 دولار أمريكي.
  6.  الجنيه الإسترليني: 1.27 دولار أمريكي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا مؤشر الدولار مؤشر الدولار الأمريكي حركة تعاملات مؤشر الدولار تعاملات مؤشر الدولار تعاملات مؤشر الدولار الأمريكي عالميا الدولار الأمريكي عالميا

مواد متعلقة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا مساء اليوم الاثنين 14-8-2023

الأكثر قراءة

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

نجما بيراميدز على أعتاب المقاولون العرب

رضا حجازي: قرار وزاري خلال أيام بشأن لائحة الانضباط بالمدارس

رد فعل ليفربول على اقتراب محمد صلاح من الدوري السعودي

رفضت الزواج منه فطعنها في شرفها.. حيثيات حكم حبس أحمد فلوكس عامين بتهمة السب والقذف

بيان عاجل للحكومة بشأن الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

عروس أمريكية تطلب الطلاق في الفرح لهذا السبب

انهيارات أرضية وفيضانات وبرك طينية تجتاح إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر الرمان في سوق العبور

ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

ترامب و18 آخرون.. قائمة المتهمين في قضية انتخابات جورجيا| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والمرض

عالم أزهري يحذر من نشر هذه الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي: تعرضك للحسد

حفظ القرآن على يد حليمة السعدية، أبرز المحطات في حياة محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق 

المزيد
الجريدة الرسمية