الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

بوارج روسية تقصف مناطق داخل سوريا بصواريخ بعيدة المدى

البوارج الروسية،
البوارج الروسية، فيتو

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن بوارج روسية متمركزة في السواحل السورية قصفت مواقع تابعة لتنظيم داعش في الريف السوري باستخدام صواريخ بعيدة المدى.

وقال المرصد إن البوارج الروسية أطلقت عدة صواريخ عبرت منطقتي دريكيش وصافيتا بريف طرطوس باتجاه البادية السورية مستهدفة مواقع يتوارى فيها عناصر التنظيم، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

                                                      

هجوم تنظيم داعش على حافلة عسكرية في سوريا

جاء ذلك بعد هجوم لـ تنظيم داعش على حافلة عسكرية على طريق دير الزور- حمص، أسفر عن مقتل 33 جنديا من الجيش السوري.

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ووصف المرصد الهجوم بأنه "الأعنف للتنظيم" منذ مطلع العام.

وكان عناصر التنظيم، شن الخميس الماضي، هجومًا هو الأعنف منذ مطلع العام الجاري، بحسب المرصد، على الحافلة في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث "نصبوا كمينًا للحافلة واستهدفوها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وبحسب وكالة «فرانس برس» الإخبارية، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "حصيلة قتلى الهجوم على حافلة الجيش ارتفعت إلى 33 جنديًا".

 

مقتل 4 من زعماء تنظيم داعش الإرهابي

وبعدما سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، مني التنظيم المتطرف بهزائم متتالية في البلدين وصولًا إلى تجريده من كافة مناطق سيطرته عام 2019. ومنذ ذلك الحين قتل أربعة من زعمائه، لكن عناصره المتوارين لا يزالون قادرين على شنّ هجمات، وإن محدودة، ضد جهات عدّة خصوصًا قوات النظام.

وتبنى تنظيم داعش الهجوم، الجمعة، وفق ما نقلت وكالة أعماق التابعة له عبر حسابات على تطبيق تليجرام. وقال إن عناصره "نصبوا كمينًا محكمًا لحافلتين عسكريتين" قبل أن يستهدفوهما "بنيران كثيفة وعدد من القذائف الصاروخية"، ما أدى إلى احتراق حافلة وإعطاب الأخرى.

ومنذ خسارة مناطق سيطرته كافة، قتل أربعة من قادة التنظيم آخرهم أبو الحسين الحسيني القرشي الذي قضى في اشتباكات في شمال غرب سوريا. وأعلن التنظيم في الثالث من أغسطس تعيين خلف له.

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