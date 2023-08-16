الأربعاء 16 أغسطس 2023
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منوعات

احتفالا بعيد ميلادها الـ 90، مسنة تقفز بالمظلة من ارتفاع 12 ألف قدم

العجوز البريطانية
العجوز البريطانية أثناء قفزة عيد الميلاد الـ 90، فيتو

أغرب احتفال نظمته بريطانية في عيد ميلادها التسعين مع أبنائها وأحفادها.. الاحتفال جرى بطريقة بالغة الغرابة والخطورة، لكنها أرادت بها التأكيد على أنها ما زالت تتمتع بصحة جيدة وأنها تستطيع مواصلة هواياتها في هذه الحياة على الرغم من تقدمها في العُمر، حسب "العربية.نت".

ووفقا للتقرير الذي نشرته جريدة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن هيلاري أوكسلي احتفلت بعيد ميلادها التسعين بالقفز المظلي من على ارتفاع 12 ألف قدم، وكانت بصحبة حفيداتها، وأكملت الجدة القفزة على أفضل وجه ودون أية مشاكل أو متاعب.

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احتفلت قبل 10 سنوات بنفس الطريقة

وكانت الجدة أوكسلي احتفلت بعيد ميلادها الثمانين قبل 10 سنوات بنفس الطريقة، ونفذت قفزًا مظليًا في الهواء بنجاح ودون أي معوقات.

وتم ترتيب عملية القفز المظلي من على ارتفاع 12 ألف قدم، للجدة من قبل العائلة كهدية عيد ميلاد مفاجئة، وانضمت إليها أيضًا اثنتان من حفيداتها في القفز.

وصرحت الجدة أوكسلي في نهاية عملية القفز مازحة بأن "المرة الأولى كانت أكثر سهولة وأقل تعقيدًا"، في إشارة إلى القفزة التي نفذتها قبل 10 سنوات احتفالًا بعيد ميلادها الثمانين.

 

"الإنسان يعيش مرة واحدة"

وقالت هيلاري في أعقاب قفزتها الثانية: "الإنسان يعيش مرة واحدة"، في إشارة إلى سرورها من عملية القفز وطريقة الاحتفال الاستثنائية بعيد ميلادها.

فيما اعترفت الحفيدات ستيفاني راسل (41 عامًا)، وديزي هيغز (29 عامًا)، بأنهما كانتا مرعوبتين من هذه القفزة.

 

سأكررها بعد 10 سنوات

وأشارت الجدة هيلاري إلى أن: "التجربة جميلة، في بعض الأحيان عندما أذهب للتسوق أشعر بالتوتر أكثر من القيام بذلك. لقد كان القفز رائعًا للغاية، أنا سعيدة جدًا. أعتقد أنني سأكررها بعد 10 سنوات".

وحوالي الساعة 4.15 مساء من يوم الأحد الماضي قفزت هيلاري بعد أن واجهت في البداية مشاكل في الصعود على متن الطائرة الصغيرة بسبب نزيف من ساقيها، ولكن عندما تعلق الأمر بالخروج من الطائرة من ارتفاع مذهل، لم تتردد الجدة في القفز.

وذكرت الحفيدة ستيفاني راسل أنها كانت لحظة عائلية ثمينة ستعيش طويلًا في ذاكرتهم الجماعية. وقالت: "إنه لأمر مدهش بالنسبة لي ولأختي أن أشارك تلك الذكرى مع مربيتي. أمر لا يصدق".

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جريدة ديلي ميرور البريطانية القفز المظلي

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