بعد إثارتها خلال الأيام الماضية.. هل تجرى انتخابات المحليات قبل الرئاسة؟.. ضيق الوقت أزمة كبرى.. وهذا موقف الحوار الوطني من القضية كاملة

خلال الأيام الماضية تزايد عدد من المطالبات بإجراء انتخابات المحليات قبل ماراثون انتخابات الرئاسة المقبلة، من أجل المساهمة في ضبط المشهد الداخلي، والمساعدة في إنجاح الاستحقاق الأهم لمستقبل الدولة ـ انتخابات الرئاسة.

أزمة المحليات في مصر

وينص الدستور الذي تم إقراره عام 2014 على ضرروة بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية على أن يتم بشكل تدريجي خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه.

ومع ذلك حتى الآن لم يصدر قانون المحليات المنظم للعملية الانتخابية، ولم ترسله الحكومة إلى البرلمان رغم ضيق الوقت المتبقى على البدء في الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة التي من المفترض فتح الباب لها بحدود بداية شهر ديسمير القادم على أقصى تقدير، مما يعني ان المقترح بتعجيل انتخابات المحليات صعب للغاية تنفيذه.

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ويذكر ان المادة 242 من الدستور تنص على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور.

موقف الحوار الوطني من المطالبة بإجراء انتخابات المحليات

حسب ضياء رشوان، سيتم رفع توصيات الحوار الوطني للقيادة السياسية بشأن اتفاق القوى السياسية المختلفة فى الآراء والأيديولوجيات على ضرورة إجراء انتخابات المحليات.

وثمن رشوان ما انتهت إليه القوى السياسية، إذ تحقق المجالس المحلية غرضين أحدهما رقابي وفقا للدستور، وأخر قائم على التدريب وإعداد كوادر جديدة لإعداد جيل جديد قادر على القيادة، خاصة وأن اخر انتخابات كانت منذ سنوات طويلة تسببت فى اختفاء الكوادر الشبابية.

ويرى المنسق العام للحوار الوطنى، أن الحديث عن القوائم وأنها ستكون من نصيب الأحزاب غير صحيح، إذ أن الأفراد أيضا من حقهم إنشاء قائمة خاصة والتقدم بها للمنافسة، ومن ثم لن تكون اليد العليا فى القوائم للأحزاب بل ستكون للجميع.

وطالب رشوان مجلسى النواب والشيوخ الأخذ فى الاعتبار بمشروع قانون المحليات، والانتهاء منه سريعا، مشيرا إلى الضرر الكبير الذي يقع على البلاد بسبب تأخير القانون، مختتما حديثه بأن الانتخابات المحلية باتت ضرورة ملحة.

كواليس إجراء آخر انتخابات محلية في مصر

يذكر أن آخر انتخابات محليات عرفتها مصر كانت عام 2008، واعتبرها البعض ضمن أسباب قيام ثورة يناير بسبب المخالفات التي شهدتها وضعف تمثيل قوى المعارضة.

وبلغ عدد مقاعد المحليات في هذه الانتخابات 52 ألف مقعد، حسمت والتزكية مصير 44 ألفًا منها، وجرت الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية وعددها ثمانية آلاف مقعد، لتنتهي الانتخابات باكتساح الحزب الوطني المنحل المقاعد بنسبة 97 %.

بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011 أقيمت ثلاث دعاوى قضائية للمطالبة بحل المجالس المحلية، وقالت محكمة القضاء الإداري كلمتها وحكمت بحل المجالس المحلية بجميع أنحاء الجمهورية، وألزمت المجلس العسكري الحاكم وقتها والحكومة بإصدار قرار بحل المجالس.