انتخابات المحليات، فريد زهران: حان وقت إيجاد مجالس شعبية لحل مشاكل الناس

المحليات، قال المهندس فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن الحوار الوطنى فرصة لفتح وطرح كل الملفات ومنها ملف انتخابات المحليات خاصة، فالمجالس الشعبية المحلية معطلة منذ سنوات طويلة، وكان هناك أكثر من وعد من الحكومة بإجراء انتخابات المحليات لكن للأسف هذة الوعود لم تنفذ حتى الآن.

حان الوقت لإجراء انتخابات المحليات

وأكد زهران فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه آن الأوان لإجراء انتخابات المحليات وتشكيل المجالس الشعبية المحلية فى كل المحافظات، لأن غياب هذة المجالس المحلية تسبب فى العديد من المشكلات الخاصة بالخدمات وهو ما يمثل عبئا كبيرا على نواب البرلمان.

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نطالب باستكمال الاستحقاقات الدستورية منذ ثورة 25 يناير

وتابع الاحزاب جزء من هذا الشعب ومن مصلحتها أن يكون هناك محليات لحل مشكلات المواطن، بالاضافة إلى تدريب عناصرها على الممارسة السياسية وخوض الانتخابات والاعداد لها خاصة ونحن نطالب بذلك منذ ثورة 25يناير باستكمال الاستحقاقات الدستورية، ومنها المجالس الشعبية المحلية واختلف مع الرأى القائل أن القائمة المغلقة المطلقة تحقق النسب المحددة فى الدستور، لأنه من الممكن أن يتم تحقيق النسب بالنظام الفردى، ولا خطوط حمراء داخل الحوار الوطنى إلا الدستور المصرى هو فقط خط أحمر".

واستطرد:" وفيما يخص الفساد فى المحليات لابد أن نكون أكثر وضوحا مع بعضنا البعض، وأن هناك أمراض داخل المحليات تتمثل فى الفساد منذ عهود سابقة"

توصيات لجنة المحليات بالحوار الوطنى

ويذكر ان عقدت لجنة المحليات في الحوار الوطني أولى جلساتها اليوم بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ود. سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات وعلاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات.

أهم التوصيات بالجلسة الأولي للجنة المحليات.

قانون المجالس له أولوية دستورية

المحليات عصب الدولة

تسريع إصدار قانون المجالس المحلية الشعبية

التزام النظام الانتخابي وهو نظام الأغلبية 50%

نصف أعضاء المجلس من العمال



يوجد خلل كبير في الإدارة المحلية لعدم وجود مجلس محلي

لا إصلاح بدون إصلاح الإدارة المحلية

تفعيل اللامركزية

الحد من الهيئات العامة المستقلة

لا يمكن نقض الدستور

المحافظة وحدة محلية



المحافظ الذي يتمتع بمهارات سياسية لا يخشى من الاستجواب



يوجد تفاوت بين القوائم النسبية والقوائم المطلقة



إصدار قانون موحد شامل لقانون المجالس المحلية.

إصلاح إمكانيات الإدارات المحلية

نظام القائمة المطلقة مع النظام الفردي لإعطاء فرصة كبيرة للجميع

لدينا جهاز رقابي جيد

دعم دور الشباب

تفعيل دور الحكماء لمراقبة الأداء لعدم وجود انحراف



مكافأة مناسبة للعاملين لعدم التأثير على العمل

المحافظ ملزم بتقديم خطة عمله

انضمام المدن العمرانية الجديدة إلى المحليات

انطلاق ثاني جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني

وانطلقت جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، بحيث تعقد في ذلك أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.

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