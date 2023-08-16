الأربعاء 16 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

باب عشق يعود في موسم جديد على مسرح الطليعة

مسرحية باب عشق، فيتو
مسرحية باب عشق، فيتو

يعود العرض المسرحي باب عشق من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، للجمهور في موسم جديد ابتداءا من غدا الخميس الموافق 17 أغسطس الجاري، حيث يستمر حتى يوم 31 من الشهر نفسه يوميا عدا الثلاثاء. 

ويقدم العرض في تمام التاسعة مساء على خشبة قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، ويبلغ سعر التذكرة 42 جنيها، حيث يتم حجز التذاكر من المسرح فقط ولا يوجد حجز أونلاين. 

مسرحية باب عشق 

مسرحية من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة المخرج عادل حسان، والنص حائز على جائزة ساويرس الثقافية لعام 2021، ويعد ثانى عروض فرقة مسرح الطليعة خلال هذا العام  بعد العرض المسرحى "بيت روز".

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أبطال مسرحية باب عشق 

ومسرحية "باب عشق" من تأليف إبراهيم الحسيني، إخراج حسن الوزير، أشعار درويش الأسيوطي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور فادي فوكيه، أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد بحيري، مكياج وفاء مدبولي، مخرج منفذ محمود الرفاعي، تمثيل "ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد أمين، محمد صلاح، إسلام بشبيشي، دنيا عوني"، وآخرين.

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