بأحدث التقنيات، رمد بنها تعلن توفير خدمات السونار

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية توفير خدمات عيادة السونار بمستشفي رمد بنها بافضل واحدث التقنيات ضمن الخدمات المقدمة بمستشفى رمد بنها في ضوء توجهات وزارة الصحة المصرية وخطط تطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتحت إشراف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة أميمة عباس مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية خدمات عيادة السونار برمد بنها.

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وأوضحت المديرية في بيان لها أن الخدمات المقدمة بعيادة السونار الجديدة بمستشفي رمد بنها فحص باستخدام الموجات فوق الصوتية A والذي يأخذ مقاسات العين، مثل طول العين وتقوس القرنية فحص باستخدام الموجات فوق الصوتية B والذي يصور التراكيب الداخلية للعين.

وأضاف البيان أن العمل بالعيادة يجري باستخدام أفضل التقنيات يوم الخميس من كل أسبوع من التاسعة صباحا ًحتي الثانية ظهرًا برعاية الدكتور محمد السعيد مدير المستشفى، والطبيب المسئول الدكتور محمد جودة.