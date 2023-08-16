الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

أوراق العمر.. تتساقط!

كل يوم يمر تسقط ورقة من أوراق العمر.. تمضى بحلوها ومرها.. بأفراحها وأتراحها.. يهرب الحلُم.. ‏ولا نستطيع الإمساك به، ‏فعيب السنين.. ‏أنها تصنع الذكريات، ‏وعيب الذكريات.. ‏إنها لا تعيد لنا السنين.. العمر سفينة تبحر بنا تتقاذفها الأمواج والرياح.. لا نجاة لأحد إلا بيقين وعمل.. يقين بأن الله خالق الكون ومدبره.. يخلق ما يشاء.. ويقضى ما يشاء.. وعمل صالح يبقينا على قيد الأمل والنجاة.


لا أدرى لماذا طارحتني الهموم وطاردتني الذكريات وأنا أقلب في كتاب مفكرنا الكبير الدكتور مصطفى محمود "السؤال الحائر" ووجدت أسئلة حائرة فعلًا.. ربما لا تجد لها إجابات في واقعنا.. لكن إذا تأملت كتاب الكون وناموس الحياة وجدت الأمور محسومة والإجابات قاطعة.. 

Advertisements

 

يقول المفكر الفيلسوف الدكتور مصطفى محمود: "وحينما تغرق السفينة لن ينجو أحد.. الكبار سوف يسبقوننا إلى القاع.. لا غالب ولا مغلوب.. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ربي.. وتبقى في الذهن صورة عجيبة لهذا الزمن العجيب الذي جمع بين أقصى الشر وأقصى الخير.. وبين أقصى العلم وأقصى الجهل.. وبين أقصى الوفرة وبين أقصى المجاعة.. وبين غاية الحقد والرفض وبين تعدد وسائل الاستمتاع ويسر العيش وسهولة الإشباع.. وبين قمة المرح وبين حضيض الاكتئاب!


ذلك الزمان الذي تجد فيه النفس فرصة اللانهائية لتنفع وتضر وذلك في نظري أكبر ميزاته.. أنه زمان الفرص! السعيد من حاول أن يغتنم لنفسه فرصة خير ومناسبة نفع وأن يجد لنفسه موطيء قدم بين الأقليات العاملة في صمت.. 
 

ولينسى مؤقتًا ماذا يكسب وماذا يخسر.. فإن الأغلبية إلى خسارة.. وأكثرهم خسارة هم الذين يبدون اليوم أكثر وجاهة وأكثر مكسبًا.. وسوف يسحب التاريخ بساطه فيمحو آثارهم جميعًا ولن يبقى في قائمة الذكر الحسن إلّا أنفع الناس"!

 

أين حمرة الخجل؟!

حسن الرشيدى.. رحيلك أدمى قلبي!


وأختم بالقول.. إنها حقيقة الدنيا التي لا يبقى فيها إلا ما ينفع الناس من عمل صالح وذكرى طيبة يذكرك بها الناس كلما طاف بهم طائف من الذكريات.. يقول الله تعالى:{فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ} [الرعد: 17].. هذه مجرد خاطرة طافت في خيالى وأنا أقلب أوراق العمر.. وأحصى الراحلين الذين سكبوا النور في أرواحنا.. اللهم اجعلهم في مستقر رحمتك.

الدكتور مصطفى محمود الاكتئاب الذكريات عمل صالح الكاتب الصحفي على هاشم فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

كيف تهدم شهادة الزور العدالة والسلام الاجتماعي؟!

إلا شهادة الزور.. كيف تلقى الله بها؟!

شراء نجوم العالم هل يصنع منظومة رياضية ناجحة؟!

شتان بين عمالقة الفن الرفيع وبين المسخ المشوه!

تغيير سيد عبد الحفيظ.. ليس خطيئة!!

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات

مصادر مصرية: طائرة زامبيا المحتجزة لم تهبط في مطار القاهرة

رئيس الإسعاف يصل شمال سيناء لتفقد نقاط الهيئة

سعر الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

تنسيق الكليات 2023، أهم 10 تخصصات تفتح الأبواب لوظائف المستقبل

عودة تراخيص البناء تشغل بال المصريين، والنشطاء: العمال هيرجعوا يشتغلوا تاني

يد الزمالك يفوز على عين التوتة الجزائري في افتتاح مشواره بالبطولة العربية

عبد الواحد السيد: نعتزم التقدم بشكوى ضد أحمد عيد بعد توقيعه للمصري

Advertisements

منوعات

المزيد

خلل تقني يسمح بسحب أموال غير موجودة بالحسابات البنكية فى أيرلندا

أغرب القضايا، قاضٍ مخمور يقتل زوجته، ويعتذر لزملائه: مش هاجي الشغل النهاردة

أفضل طريقة لصيانة التكييف والحفاظ عليه (فيديو)

أزمة البطيخ الملوث تصل البرلمان المغربي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات الصباح اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 16-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

آخرها مسلسل نعمة الأفوكاتو.. أعمال جمعت مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بتيسير الحال وتولي منصب مرموق

أسامة قابيل: المساكنة خطة شيطانية لنشر الفسق والفجور فى المجتمعات

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية