الأربعاء 16 أغسطس 2023
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حوادث

إحالة عاطل بتهمة سرقة الشقق في الظاهر للجنايات

سرقة، فيتو
سرقة، فيتو

أمرت نيابة الظاهر بإحالة عاطل متخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب في منطقة الظاهر إلى محكمة جنايات القاهرة.  

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " ) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته (4 كوبلن - 3 مقصات - كوريك.. "خاصين بالسيارات" أجنة - شاكوش).

وبمواجهته اعترف بسرقتهم من داخل إحدى العقارات بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

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كما أقر بمزاولته نشاط إجرامي وهو تخصص في السرقة من داخل المساكن حيث اعترف بارتكاب واقعتي سرقة ( مبلغ مالي – شاشة) بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط الشاشة المستولى عليها بمسكنه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

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