جامعة بنها تعلن عن وظيفة أمين كلية، اعرف الشروط
أعلنت جامعة بنها عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة أمين كلية الهندسة ببنها بالمستوى الوظيفي الأول (أ) للوظائف الإشرافية من بين العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها.
وأضاف بيان صادر عن الجامعة أنه سيتم مراعاة بعض الشروط وهي مع مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل، قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأدنى مباشرة، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
وتابع أنه على من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظيفة، التقدم بطلب باسم أمين الجامعة مرفق به بيان حالته الوظيفية، ورؤيته لتطوير الوظيفة وأبرز الإنجازات والاسهامات في مجال عمله، و4 صور شخصية و4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ورقم الهاتف المحمول في موعد غايته شهر على أن يكون الملف مكون من أصل + 7 نسخ منه.
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