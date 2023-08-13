القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد التجديدات بمبنى مجمع الخدمات
أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي اليوم القائم بعمل رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التجديدات والصيانة بمبنى مجمع الخدمات بمدينة بنها رافقه خلال الجولة الدكتورة ألفت مسعد مديرة معهد التمريض، ومسئولي الإدارة الهندسية بالجامعة.
وتفقد القائم بعمل رئيس الجامعة أعمال التجديدات والصيانة بإدارة الوافدين، كما تفقد مدرجات بمعهد التمريض، والأماكن المخصصة لصندوق حساب البحوث العلمية، ووحدة المعامل والأجهزة العلمية، مؤكدا على أهمية بحث احتياجات كل جهة حتى تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه.
وشدد الدكتور ناصر الجيزاوي على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التجديدات، والتجهيزات اللازمة لأعمال الصيانة والتطوير، طبقا للمواصفات المعتمدة.
يذكر أن مبنى مجمع الخدمات ببنها يضم "مركز للطبع والنشر، وإدارة الوافدين، ومعهد التمريض، والعيادات الطبية، ووحدة المعامل والأجهزة العلمية، وصندوق حساب البحوث العلمية".
في وقت سابق عقد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها اجتماعا مع لجنة السلامة والصحة المهنية بجامعة بنها.
جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة، والدكتور إبراهيم راجح المدير التنفيذي للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث، شيرين شوقي أمين عام الجامعة، رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، أيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالجامعة.
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